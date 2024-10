Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι «τίποτα δεν θα συμβεί» σήμερα Πέμπτη αναφορικά με μια ισραηλινή απάντηση κατά του Ιράν, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε την Τρίτη η Ισλαμική Δημοκρατία κατά του Ισραήλ.

«Τίποτα δεν θα συμβεί σήμερα (Πέμπτη)», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το θέμα, κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας του με δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στις νότιες ΗΠΑ.

Η φάση της μονομερούς αυτοσυγκράτησης έχει λήξει», φέρεται να λέει το Ιράν στις ΗΠΑ

US president Joe Biden says that they ‘don’t allow Israel, they advise them’, in reaction to the events in the Middle East.https://t.co/PAiZ4D1jU3

