Η Μέση Ανατολή πήρε φωτιά… Η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου και ένας περιφερειακός πόλεμος βρίσκεται προ των πυλών.

Το Ιράν, την Τρίτη, εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους κατά του Ισραήλ σε δύο κύματα επιθέσεων σε αντίποινα για τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα και του υποδιοικητή των Φρουρών της Επανάστασης στον Λίβανο, Αμπάς Νιλφορουσάν.

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ χαρακτήρισε «νόμιμη, λογική και θεμιτή απάντηση στις τρομοκρατικές ενέργειες» την εκτόξευση των πυραύλων. «Εάν το σιωνιστικό καθεστώς τολμήσει να απαντήσει ή να διαπράξει περισσότερες μοχθηρές ενέργειες, θα επακολουθήσει μια συντριπτική απάντηση», πρόσθεσε, σε ανάρτησή της σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η εντολή για την εκτόξευση πυραύλων εναντίον του Ισραήλ δόθηκε από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσαν υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ και την κοιλάδα του Ιορδάνη. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν να αναχαιτίζονται πύραυλοι στον εναέριο χώρο της γειτονικής Ιορδανίας. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εκτοξεύτηκαν τουλάχιστον 100 πύραυλοι.

Approx. 10 million civilians are the targets of Iranian projectiles. pic.twitter.com/680uDJm3CJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024