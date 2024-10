Το Ιράν εκτόξευσε ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων προς το Ισραήλ, σε αντίποινα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Τεχεράνης, στον Λίβανο.

Οι σειρήνες ήχησαν σε όλο το Ισραήλ και εκρήξεις ακούγονταν στην Ιερουσαλήμ και την κοιλάδα του Ιορδάνη. Οι Ισραηλινοί είχαν σπεύσει σε καταφύγια. Οι δημοσιογράφοι της δημόσιας τηλεόρασης που μετέδιδαν ζωντανά τις εξελίξεις, ξάπλωσαν στο έδαφος.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters είδαν να αναχαιτίζονται πύραυλοι στον εναέριο χώρο της γειτονικής Ιορδανίας. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εκτοξεύτηκαν τουλάχιστον 100 πύραυλοι.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε νωρίτερα ότι η επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους αναμενόταν «ευρεία» και κάλεσε τους πολίτες να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Από την Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι στις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Breaking | According to Israeli media reports, at least 300 ballistic missiles have been launched from Iran, targeting Israel. pic.twitter.com/dmpZ1vpM7q

— Quds News Network (@QudsNen) October 1, 2024