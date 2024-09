Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πρέπει να συστήσει τη χρήση βίας, σύμφωνα με ψήφισμα που ενέκρινε το 1950, εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν καταφέρει να σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα και τον Λίβανο.

«Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πρέπει να ασκήσει γρήγορα την εξουσία (σ.σ. της) και να συστήσει τη χρήση βίας, όπως έκανε με το ψήφισμα του 1950 »Ενωμένοι για την Ειρήνη’, εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν μπορεί να δείξει την απαραίτητη βούληση», δήλωσε ο Ερντογάν μετά από συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα.

🚨🇹🇷ERDOGAN CALLS FOR UN TO RECOMMEND USE OF FORCE IF ISRAEL NOT STOPPED

Erdogan urged the UN General Assembly to recommend the use of force against Israel if the UN Security Council fails to halt its attacks on Gaza and Lebanon.

