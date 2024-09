Η Capital Link διοργάνωσε το “14th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability”, την Τρίτη 24, Σεπτεμβρίου, 2024 στο Athenaeum Intercontinental Athens στην Αθήνα, με μεγάλη επιτυχία, προσελκύοντας ευρύ κοινό από την Ελληνική και τη διεθνή ναυτιλία.

Kαι στο φετινό συνέδριο συμμετείχαν κορυφαίοι παράγοντες και υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλίας οι οποίοι συζήτησαν τα πιο καίρια ζητήματα που αφορούν την ναυτιλία. Οι καλές πρακτικές σε κρίσιμους τομείς όπως η απαλλαγή της ναυτιλίας από τον άνθρακα, η ασφάλεια πλοίων και πληρωμάτων και η ψηφιοποίηση του κλάδου κυριάρχησαν στις συζητήσεις του συνεδρίου.

Όλο το υλικό του Συνεδρίου (φωτογραφίες και videos από τις παρουσιάσεις και τα πάνελ συζητήσεων), θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου : https://forums.capitallink.com/opexcellence/2024/