Πολλές συζητήσεις γίνονται σχετικά με το πως το Ισραήλ κατάφερε να μάθει την τοποθεσία στην οποία βρισκόταν, ο Χασάν Νασράλα. Σύμφωνα πληροφορίες της Le Parisien, τις πληροφορίες αυτές φέρεται να παρείχε στο Ισραήλ ένας Ιρανός κατάσκοπος.

Συγκεκριμένα, η γαλλική ιστοσελίδα επικαλείται λιβανέζικο μέσο, το οποίο αναφέρει ότι ο Νασράλα έφτασε στα νότια προάστια της Βηρυτού με το ίδιο ακριβώς όχημα με τον Αμπάς Νιλφορουσάν, τον αναπληρωτή διοικητή της ιρανικής δύναμης Quds στο Λίβανο. Επιπλέον, στη συνάντηση φέρεται να συμμετείχαν 12 υψηλόβαθμα στελέχη της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δημοσίευσαν στο Twitter, εικόνες που δείχνουν μαχητικά αεροσκάφη F-15i της 69ης Μοίρας της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να απογειώνονται από την αεροπορική βάση Χατζερίμ για να πραγματοποιήσουν το χτύπημα με στόχο τον Νασράλα. Κατά την επίθεση τα μαχητικά αεροσκάφη έριξαν δεκάδες βόμβες καταστρέφοντας καταφύγια στο υπόγειο αρχηγείο της Χεζμπολάχ στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με αναλυτή που επικαλούνται οι New York Times, όπως μετέδωσε το The Times of Israel, τα οκτώ αεροσκάφη F-15I ήταν εξοπλισμένα με τουλάχιστον 15 πυρομαχικά 2.000 λιβρών με αμερικανικής κατασκευής σύστημα καθοδήγησης ακριβείας που προσαρμόζεται στις βόμβες.

Ανταποκριτής του βελγικού μέσου VTM News, μετέδωσε εικόνες από τη γειτονιά που ισοπεδώθηκε την Παρασκευή στη Βηρυτό, κατά τη διάρκεια της ισραηλινές επιχείρησης κατά του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.

Συγκεκριμένα, ο Robin Ramaekers, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο μαζί με την ομάδα του, αναφέρει πως πάνω από 100 άτομα μπορεί να είναι ακόμα εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια, στην περιοχή δεν υπάρχουν διασώστες, ενώ η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι πως «το Ιράν μας εγκατέλειψε».

Exclusive: #Dahiyeh #Hezbollah #HQ Enormous destruction and possibly 100+ people below the rubble but no rescue workers to be seen. Emotions are running high: “#Iran abandonned us!” We are the first media at the scene of the killing of #HassanNasrallah #VTMNIEUWS pic.twitter.com/RuAe1Fym5g

