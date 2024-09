Όλο και πιο κοντά έρχεται η επαπειλούμενη γενικότερη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τη δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, από πλήγμα του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Λίγο μετά την εξόντωση του Νασράλα, οι ισραηλινές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον αναπληρωτή διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ το απόγευμα του Σαββάτου (28/9) σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή και ο επικεφαλής του τμήματος πληροφοριών της Χεζμπολάχ.

Η σιιτική οργάνωση προειδοποιεί με σφοδρή απάντηση, ενώ η Τεχεράνη εκπέμπει «σήμα» κλιμάκωσης, στέλνοντας στρατεύματα σε Λίβανο και Συρία, ενώ ζήτησε, να συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο και σε ολόκληρη την περιοχή.

Ταυτόχρονα ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ανακοίνωσε χθες πενθήμερο επίσημο πένθος και διεμήνυσε πως «το αίμα του Νασράλα δεν θα μείνει χωρίς εκδίκηση». Παράλληλα κάλεσε σε επείγουσα συνεδρίαση του 57μελούς Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη προβεί σε αντίποινα για την «ταπεινωτική» δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, σε ξενώνα της Τεχεράνης, τον Ιούλιο. Αυτό που συνέβη τώρα θα κάνει τους σκληροπυρηνικούς στο καθεστώς να σκεφτούν κάποιου είδους απάντηση, αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Το Ιράν διαθέτει έναν στρατό συμμάχων βαριά οπλισμένων πολιτοφυλακών σε όλη τη Μέση Ανατολή, τον λεγόμενο «Άξονα της Αντίστασης».

Εκτός από τη Χεζμπολάχ, έχει τους Χούθι στην Υεμένη και πολυάριθμες ομάδες στη Συρία και το Ιράκ. Το Ιράν θα μπορούσε να ζητήσει από αυτές τις ομάδες να εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά του Ισραήλ, αναφέρει το βρετανικό μέσο.

«Η ευρύτερη περιοχή ακροβατεί στο χείλος, για να δει τι θα συμβεί μετά, η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε σταυροδρόμι, αυτό είναι σημείο καμπής, όπως κι αν το δεις, δεν είναι υπερβολή, το Ιράν θα εμπλακεί στενά τις επόμενες ώρες», αναφέρει ο ανταποκριτής Sky News στο Iσραήλ, Άλιστερ Μπάνκαλ.

Σε διάγραμμα που δημοσιεύουν οι ισραηλινές δυνάμεις εμφανίζονται να έχουν εξοντωθεί μαζί με τον Χασάν Νασράλα και όλα τα ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ τις τελευταίες εβδομάδες.

We searched up “dismantled” on the internet, this is the picture that came up: pic.twitter.com/C5p3jmhwIZ

