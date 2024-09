Ο Έλον Μασκ αρνήθηκε ότι είχε σχέση με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μετά τις φήμες που προκάλεσαν το αδιαχώρητο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο ίδιος αναφέρθηκε στη Ιταλίδα ως «όμορφη».

Οι φωτογραφίες που μοιράστηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τον ιδρυτή της Tesla και την Ιταλίδα πρωθυπουργό να κοιτάζονται στα μάτια κατά τη διάρκεια των βραβείων Global Citizen στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, καθώς ο Μασκ παρέδιδε στη Μελόνι το ομώνυμο βραβείο.

«Βρείτε κάποιον που να σας κοιτάζει με τον ίδιο τρόπο που η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κοιτάζει τον Έλον Μασκ», έγραψε ένας χρήστης του X, κοινοποιώντας μια φωτογραφία τους.

«Δεν μπορείς να έχεις Μελόνι χωρίς τον ΕΛΟΝ», πρόσθεσε ένας άλλος.

Η New York Post έφτασε μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει την εκδήλωση «δημόσιο ερωτικό ραντεβού» μεταξύ του πλουσιότερου άνδρα του κόσμου και της πρώτης γυναίκας Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Όμως, καθώς οι φωτογραφίες άρχισαν να κυκλοφορούν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ αρνήθηκε ότι είχε ερωτικές σχέσεις με τη Μελόνι στην επίσημη εκδήλωση.

È stato per me un grande orgoglio ricevere questo illustre riconoscimento, per cui ringrazio tutto l’Atlantic Council. Sono anche profondamente grata a @elonmusk per le sue parole di stima e per avermi consegnato il premio. pic.twitter.com/fnnzXpgJiS

«Ήμουν εκεί με τη μαμά μου. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ρομαντική σχέση με τον πρωθυπουργό Meloni», έγραψε ο Μασκ στο X, απαντώντας σε μια ανάρτηση μιας φωτογραφίας που τους δείχνει να κοιτάζονται στα μάτια σε ένα τραπέζι συμποσίου, η οποία είχε την αστεία λεζάντα: «Όλοι ξέρουμε τι συνέβη στη συνέχεια».

I was there with my Mom.

There is no romantic relationship whatsoever with PM Meloni.

— Elon Musk (@elonmusk) September 24, 2024