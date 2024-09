Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξε δεκάδες στόχους του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς της χθεσινής ημέρας εναντίον περίπου 1.600 στόχων που κόστισαν τη ζωή σε 492 ανθρώπους.

«Στη διάρκεια της νύκτας της Δευτέρας προς Τρίτη ο στρατός έπληξε δεκάδες στόχους της Χεζμπολάχ σε πολλές περιοχές στον νότιο Λίβανο», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί ότι εξαπέλυσε πολλές επιθέσεις με πυραύλους Fadi εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, μεταξύ των οποίων και ένα εργοστάσιο εκρηκτικών σε βάθος 60 χιλιομέτρων στο έδαφος του Ισραήλ.

Το σιιτικό λιβανέζικο κίνημα επεσήμανε ότι έπληξε το εργοστάσιο εκρηκτικών περίπου στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Παράλληλα η Χεζμπολάχ στοχοθέτησε το στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Μεγιδδώ τρεις φορές στη διάρκεια της νύκτας με πυραύλους Fadi 1 και 2. Αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτό το στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο, γίνεται στόχος του κινήματος.

🚨 #Breaking : Ramat David Military Airport and Meggido Military Airport under the fire by the Islamic Resistance Of Lebanons Missiles. pic.twitter.com/rFEFB9Wz9L

Μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και για εκτόξευση ρουκετών στην περιοχή της Κιριάτ Σμόνα, χωρίς να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Air-raid sirens heard right now in the Israeli settlement of Kiryat Shemona, northern occupied Palestine, following a new wave of rockets from Lebanon. pic.twitter.com/bt89bjKPUG

— Quds News Network (@QudsNen) September 24, 2024