Αισθητή έκανε με το… καλημέρα στην παρουσία της στην ABA League, η Dubai BC, νικώντας στην πρεμιέρα με 86-84, τον Ερυθρό Αστέρα του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Η νεοσύστατη ομάδα από το Νουμπάι πήρε το πρώτο της «παράσημο», απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές της διοργάνωσης, στο παρθενικό της παιχνίδι στην Αδριατική Λίγκα, στην κατάμεστη Coca-Cola Arena. Έτσι ξεκίνησε την πορεία της στο ευρωπαϊκό μπάσκετ η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς και όπως όλα δείχνουν αυτό αποτελεί μόνο την αρχή.

