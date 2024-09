Ο Τζέισον Μομόα πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα γυρίσματα για τη νέα ταινία, όπου συμμετέχει, με τίτλο «A Minecraft Movie». Βέβαια φαίνεται ο ηθοποιός να μην έχει και την καλύτερη συμπεριφορά απέναντι στους συνεργάτες του. Τα νέα έφτασαν από μία νεαρή streamer που βρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας. Αυτή χαρακτήρισε τη συνάντησή της με τον ηθοποιό ως την «χειρότερη εμπειρία που είχε ποτέ με κάποια διασημότητα».

Η Ρέιτσελ Μαρί Χοφστέτερ, γνωστή στο YouTube και ως Valkyrae, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς streamers παγκοσμίως. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον JasonTheWeen, μίλησε για τη στιγμή που είδε από κοντά τον Τζέισον Μομόα.

