To να πούμε ότι ο Τζακ Σαβορέτι έχει το δικό του κοινό στην Ελλάδα και ότι προκαλεί «ηλεκτρισμό» με την ανακοίνωση κάθε επίσκεψής του είναι τουλάχιστον ευφημισμός. Ο Βρετανοϊταλός τραγουδοποιός, που γεννήθηκε στο Ουεστμίνστερ της Αγγλίας, μεγάλωσε στο Λονδίνο και το Λουγκάνο, γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα καλύτερα στοιχεία από πολλές μουσικές παραδόσεις προσφέροντας ένα «χαρμάνι» που ανταποκρίνεται στο άκουσμα της καλής world μουσικής. Ο Σαβορέτι, λοιπόν, έρχεται στην Ελλάδα για δυο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο της περιοδείας του για το νέο του άλμπουμ «Miss Italia», εμφανίζεται με το συγκρότημά του την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (ωραία εμπειρία θα είναι αυτή) και το Σάββατο 21 του μήνα στη Μονή Λαζαριστών (επίσης ωραίος χώρος).

Ο Τζακ Σαβορέτι κυκλοφόρησε το Νο1 άλμπουμ του «Singing to strangers» το 2019, το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία σε πολλές χώρες, και έκτοτε ξεκίνησε τη δυνατή του σχέση με το ελληνικό κοινό. Έκτοτε, πάνω από 20 τραγούδια του παίζονται στο ραδιόφωνο ως και σήμερα, ενώ έχει έρθει στην Ελλάδα για ξεχωριστές συναυλίες (Γήπεδο Tae Kwon Do, Μέγαρο Θεσσαλονίκης, Sani Festival) με μεγάλο σταθμό φυσικά την εμφάνισή του στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2021.

Τον περασμένο Μάιο κυκλοφόρησε τη νέα δισκογραφική δουλειά του «Miss Italia», το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ του που αποτελεί προφανώς επανασύνδεση με τις ρίζες του (λόγω του Ιταλού πατέρα του). Πιστός στις μουσικές του επιρροές, από τους ΄60s και ‘70s καλιφορνέζους τραγουδοποιούς ως τους Ευρωπαίους ερμηνευτές, όπως ο Αζναβούρ και ο Λούτσιο Μπατίστι, συνεχίζει το μουσικό ταξίδι που τον βοήθησε να εξελιχθεί ως δημιουργός και ερμηνευτής. Αναμένεται, λοιπόν, στη σκηνή για να ακούσουμε και να ξανακούσουμε τραγούδια, όπως «What more can I do», «Greatest mistake», «Love is on the line» κ.ά, αλλά και τις νεότερες συνθέσεις του: «Malinconia» και «Bada Bing, Bada Boom», το οποίο μοιράζεται με τον Miles Kane.

Τις δύο συναυλίες αναμένεται να ανοίξει ο επιδραστικός Βάσκος τραγουδοποιός Gizmo Varillas, ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια γνωρίζει επιτυχία με sold out περιοδείες έχοντας 3.000.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify, ενώ τραγούδια του όπως το «Love over everything», «A La Vida», το πρόσφατο «Follow the sun» παίζονται ήδη στο ελληνικό ραδιόφωνο.

INFO

Θέατρο Λυκαβηττού, 20 Σεπτεμβρίου στις 21.00. Προπώληση εισιτηρίων (30, 35 ευρώ): https://www.more.com/music/jack-savoretti-2024/. Μονή Λαζαριστών, 21 Σεπτεμβρίου 21.00. Προπώληση (35,40 ευρώ): https://www.more.com/music/jack-savoretti-24-skg/