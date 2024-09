Μια επίλεκτη μονάδα του ιταλικού ναυτικού στέλνει για έρευνα δύτες και ρομπότ στο ναυάγιο του superyacht του βρετανού μεγιστάνα της τεχνολογίας Mike Lynch στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Η θαλαμηγός του Lynch, το Bayesian, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε βάθος άνω των 48 μέτρων κάτω από τα νερά γύρω από το Porticello της Σικελίας, αφού βυθίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Αυγούστου.

Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Lynch και η 18χρονη κόρη του Hannah, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αργότερα αυτό το μήνα, έχασαν τη ζωή τους μετά από μια φρικτή καταιγίδα που έπληξε τη λιμενική πόλη της Σικελίας.

Ερωτήματα σχετικά με το πώς το σκάφος αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο είχε μήκος άνω των 54 μέτρων, βυθίστηκε τόσο γρήγορα ώστε να πεθάνουν οι επτά από τους 22 ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτό εκείνη τη στιγμή, έχουν τεθεί από τις ερευνητικές αρχές.

Σε μια προσπάθεια να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, το ιταλικό ναυτικό στέλνει κάτω έξι δύτες από την επίλεκτη μονάδα Comsubin, το αντίστοιχο της βρετανικής Special Boat Service, δήλωσε στους Times πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Οι επίλεκτοι δύτες θα ψάξουν για ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV) και αποθηκευτικό χώρο δεδομένων, και θα εξετάσουν αν οι πόρτες είχαν μείνει ανοιχτές την ώρα του ναυαγίου.

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον «έλεγχο των καταθέσεων του πληρώματος του σκάφους», δήλωσε η πηγή στην εφημερίδα.

Ο 51χρονος καπετάνιος του πλοίου είναι μεταξύ των τριών ατόμων που εξετάζονται από τις δικαστικές αρχές μετά την τραγωδία του περασμένου μήνα.

Ο αρχιμηχανικός Tim Parker Eaton, 56 ετών, και ο Matthew Griffiths, 22 ετών, είναι και οι δύο Βρετανοί και, όπως και ο καπετάνιος, ερευνώνται επίσης για τη φερόμενη εμπλοκή τους στο θάνατο των επτά ατόμων που επέβαιναν στο Bayesian.

Ο δικηγόρος Κρις Μορβίλο, η σύζυγός του Νέντα, μαζί με τον πρόεδρο της Morgan Stanley Bank International Τζόναθαν Μπλούμερ και τη σύζυγό του Τζούντι, πέθαναν όλοι από «ξηρό πνιγμό», σύμφωνα με τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, ανέφερε η ιταλική εφημερίδα la Repubblica.

Κανένας από τους τέσσερις επιβάτες του ιστιοφόρου δεν είχε νερό στους πνεύμονες, την τραχεία ή το στομάχι, γεγονός που αποκαλύπτει ότι δεν πνίγηκαν από το θαλασσινό νερό.

Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ότι τα τέσσερα θύματα πέθαναν από ασφυξία, όταν η καμπίνα ξέμεινε από οξυγόνο και η ατμόσφαιρα έγινε τοξική με διοξείδιο του άνθρακα.

Οι σοροί των Μορβίλο και Μπλούμερ καθώς και του ιδιοκτήτη του γιοτ Mike Lynch βρέθηκαν μέσα στο ίδιο δωμάτιο καμπίνας στην αριστερή πλευρά του γιοτ των 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πτώμα της 18χρονης κόρης του Lynch, Hannah, ανακαλύφθηκε στο διπλανό δωμάτιο, επίσης στην αριστερή πλευρά του γιοτ.

Victims of the Bayesian yacht tragedy died from asphyxiation when they ran out of oxygen in the cabins of the sunken vessel, it has been claimed ⬇️https://t.co/lJG1C4g9j8

— The Times and The Sunday Times (@thetimes) September 4, 2024