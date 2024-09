Ο ροκ σταρ Τζον Μπον Τζόβι έγινε ήρωας για μία ημέρα και αποθεώθηκε από το κοινό καθώς το απόγευμα της Τρίτης, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα ενός video clip, έκανε μία παύση για να μιλήσει σε μία γυναίκα η οποία ήταν έτοιμη να πηδήξει από γέφυρα.

Το τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στο Nashville του Τενεσί, όπου γίνονταν τα γυρίσματα του νέου video clip των Bon Jovi. Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής μοιράστηκε ένα βίντεο με τον frontman του συγκροτήματος και την ομάδα του που βρίσκονταν στην πεζογέφυρα John Seigenthaler όταν η γυναίκα πάνω από τον ποταμό Cumberland.

Ο 62χρονος Τζον Μπον Τζόβι φαίνεται στο βίντεο, μαζί με άλλους να μιλούν στη γυναίκα, ώσπου τελικά την πείθουν να ανέβει πίσω στη γέφυρα.

Στο οπτικό υλικό που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, φαίνεται μια γυναίκα με μπλε ρούχα να κρατιέται από τα κάγκελα ενώ στέκεται στο περβάζι της γέφυρας.

Άλλοι άνθρωποι την προσπερνούν και λίγο πιο κάτω, η ομάδα των Bon Jovi φαίνεται να στήνει τον εξοπλισμό της κάμερας. Ο Τζον Μπον Τζόβι πλησιάζει τη γυναίκα μαζί με κάποιον άλλο, ενώ η ομάδα του στέκεται πιο μακριά. Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής φαίνεται να τη χαιρετάει και να ακουμπάει στο κιγκλίδωμα κοντά της.

Jon Bon Jovi recently helped rescue a distraught woman from the ledge of a bridge in Nashville. It was caught on video. Metro Nashville PD released the amazing moment. pic.twitter.com/Ue6neq2njx

Rock legend Jon Bon Jovi has been captured on camera helping to persuade a «distraught» woman to step away from the ledge of a bridge in Nashville.

The singer has undergone training as a therapist in the past 🔗 https://t.co/MpKQx1eiui pic.twitter.com/jjsB6dV1po

— Sky News (@SkyNews) September 12, 2024