Αναστάτωση επικράτησε στον αέρα, καθώς αεροπλάνο που ταξίδευε από την Ινδία προς τη Γερμανία πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Τουρκία λόγω απειλής για βόμβα.

Συγκεκριμένα, το αεροπλάνο εκτελούσε το δρομολόγιο Βομβάη – Φρανκφούρτη και προσγειώθηκε αναγκαστικά στο αεροδρόμιο Ερζερούμ. Στο αεροπλάνο -χωρητικότητας 600 ατόμων- επέβαιναν 247 άτομα.

Όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το αεροσκάφος έπειτα από το αίτημα του πιλότου, στις 19:05 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Μουσταφά Τσιφτσί πυροτεχνουργοί εισήλθαν στο αεροσκάφος και το αεροσκάφος ερευνήθηκε.

Την είδηση για την αναγκαστική προσγείωση επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία Vistara Airlines με ανάρτηση στο Χ. Ωστόσο η εταιρεία ανέφερε ότι το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να προσγειωθεί για «λόγους ασφαλείας», χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την εταιρεία το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ερζερούμ.

#DiversionUpdate: Flight UK27 from Mumbai to Frankfurt (BOM-FRA) has been diverted to Turkey (Erzurum airport) due to security reasons and has landed safely at 1905 hours. Please stay tuned for further updates.

— Vistara (@airvistara) September 6, 2024