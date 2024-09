Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται η δίκη που έχει «παγώσει» τη Γαλλία, με τον Ντομινίκ Πελικό να κατηγορείται ότι στρατολόγησε δεκάδες άνδρες για να βιάσουν τη γυναίκα του, Ζιζέλ Πελικό, η οποία ήταν ναρκωμένη κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών πράξεων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, τα οποία επικαλούνται πηγές από την δικογραφία, η 72χρονη έχει πέσει περισσότερες από 500 φορές θύμα βιασμού και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο από τον ίδιο της τον σύζυγο, πριν αυτός αποφασίσει να την μετατρέψει σε έρμαιο και τρίτων ανδρών. Η δίκη, που διεξάγεται στην πόλη Αβινιόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, με κατηγορίες για τον Πελικό και 50 ακόμα άνδρες. Ήδη 49 έχουν προφυλακιστεί, ενώ μόλις 15 έχουν παραδεχθεί τις πράξεις τους.

Χθες, Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, η Ζιζέλ πήρε τον λόγο από την έδρα. Η γυναίκα, που έπεφτε σε χημικό κώμα από τον άνδρα της και στη συνέχεια αφηνόταν στις σεξουαλικές ορέξεις ανδρών, έμεινε ψύχραιμη και κατέθεσε τα όσα φρικτά έμαθε ότι ζούσε επί 10 ολόκληρα χρόνια.

«Ο κόσμος μου κατέρρευσε», είπε η 72χρονη Ζιζέλ, που περιέγραψε το σοκ που υπέστη όταν έμαθε από την αστυνομία ότι δεκάδες άνδρες την είχαν βιάσει, ενώ ο σύζυγός της αφού είχε ψαρέψει τους κατηγορούμενους στο διαδίκτυο βιντεοσκοπούσε τα εγκλήματα.

Ο κατηγορούμενος ακούγοντάς την να αναφέρεται λεπτομερώς πώς ερωτεύτηκαν και ξεκίνησαν τον έγγαμο βίο τους μαζί ξέσπασε σε κλάματα. Η μητέρα της πέθανε όταν η ίδια ήταν μόλις εννέα ετών και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο σε ηλικία 13 ετών για να βρει δουλειά.

«Στα 13 μου χτυπούσα τις πόρτες των εργοστασίων ζητώντας δουλειά. Όταν ήμουν δύο ετών ήξερα ότι η μητέρα μου είχε μια ανίατη ασθένεια. Τότε γνώρισα τον κύριο Πελικό. Είχε μια τυραννική οικογένεια. Έπρεπε να δίνει τον μισθό του στους γονείς του. Παντρεύτηκα πολύ νέα. Ήμουν 20 ετών. Χρειαζόμασταν την άδεια των γονέων μας. Ο πατέρας μου δεν ήταν υπέρ του γάμου, αλλά τον δέχτηκε. Δεν είχαμε χρήματα, αλλά ήμασταν πολύ ερωτευμένοι. Δεν έχω πάει ποτέ με άλλον άνδρα. Δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά ήμασταν ευτυχισμένοι, είπε.

Και πρόσθεσε: «Ο κύριος Πελικό είναι ηλεκτρολόγος. Μετεκπαιδεύτηκε ως κτηματομεσίτης. Είχε πέτρες στα νεφρά και παραλίγο να πεθάνει. Και μετά η κρίση των ακινήτων. Δεν υπήρχαν χρήματα, αλλά εξακολουθούσα να τον στηρίζω. Ήξερα ότι ήταν θαρραλέος. Πάντα δούλευε σκληρά».

Σε αυτό το σημείο ο Πελικό, όπως γράφει η Daily Mail, ξέσπασε σε δάκρυα στο εδώλιο του κατηγορουμένου και έδειχνε να μην μπορεί να ακούσει όσα έλεγε η σύζυγός του για την ευτυχισμένη ζωή που είχαν.

«Μετά τη σύλληψή του, έμαθα ότι είχε βιαστεί σε ηλικία εννέα ετών. Δεν τον υποστήριζαν οι γονείς του. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αντιμετωπίσει μαζί. Τώρα παρακολουθούμαι από ψυχίατρο. Οι σκηνές βιασμού είναι σκηνές βασανιστηρίων. Γιατί αξίζει σε κάποιον να το περάσει αυτό;», αναρωτήθηκε η 72χρονη.

Ερωτώμενη από τον δικαστή για τα προβλήματα που αντιμετώπισε μετά τους βιασμούς της, η Ζιζέλ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με τέσσερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης, διευκρίνισε ότι ποτέ δεν συμφώνησε να βιντεοσκοπηθούν οι ερωτικές τους πράξεις.

Αναφερόμενη στους 49 κατηγορούμενους που έχουν ήδη προφυλακιστεί και βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου η Ζιζέλ Πελικό τόνισε πως θα πρέπει να παραδεχθούν τις πράξεις τους.

«Ορισμένοι από τους κατηγορούμενους παραδέχονται τα γεγονότα, άλλοι αμφισβητούν όλα τα γεγονότα και άλλοι επιβεβαιώνουν ότι ήταν παρόντες, αλλά αρνούνται ότι επρόκειτο για βιασμό. Κόλλησες τέσσερα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και εκτέθηκες έξι φορές στον ιό HIV. Τι έχεις να πεις στους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι συναινέσατε σε όλα αυτά;», τη ρώτησε ο δικηγόρος της στο δικαστήριο, με τη Ζιζέλ να αποκρίνεται:

«Το μόνο που έχω να πω είναι ότι προσβάλλεται η νοημοσύνη μου. Τα άτομα αυτά είχαν πλήρη επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρισκόμουν. Ποτέ δεν πήρα εν γνώσει μου μέρος σε κανένα από αυτά τα πράγματα. Πώς μπορείτε έστω και να προσπαθήσετε να κάνετε τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι μια γυναίκα θα συμμετείχε εν γνώσει της σε όλα αυτά;».

Ερωτώμενη επίσης για το γεγονός ότι ο σύζυγός της παραδέχθηκε τις πράξεις του, η 72χρονη ανέφερε ότι ως ζευγάρι είχαν τα πάντα, μια υπέροχνη ζωή. «Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό», απάντησε.

«Είμαι αδρανής, στο κρεβάτι μου, και με βιάζουν. Πρόκειται για σκηνές βαρβαρότητας. Μη μου μιλάτε για σκηνές σεξ, αυτές είναι σκηνές βιασμού. Ποτέ δεν έχω κάνει τρίο ή swinging, θέλω να το πω αυτό», συμπλήρωσε για τα βίντεο που της έδειξε η αστυνομία με εκείνη να τη βιάζουν και ευχαρίστησε τις Αρχές που ανακάλυψαν τα εγκλήματα του Ντομινίκ.

Η ίδια θυμήθηκε τη στιγμή που ο σύζυγός της τής είπε για τις φωτογραφίες που τράβηξε στο σούπερ μάρκετ και εκείνη του υποσχέθηκε πως θα τον στηρίξει «γιατί περάσαμε μια ζωή μαζί». Λίγες ημέρες αργότερα και ενώ βρισκόταν στο Παρίσι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία και έκλεισε ραντεβού στο αρχηγείο της αστυνομίας στο Καρπαντρά. «Ήξερα ότι είχε βγάλει φωτογραφίες αυτών των γυναικών και νόμιζα ότι πηγαίναμε εκεί για μια τυπική κατάθεση. Θα θυμάμαι να ανεβαίνει τα σκαλιά του τμήματος για το υπόλοιπο της ζωής μου», είπε στο δικαστήριο.

Εκείνη την ημέρα «ο κόσμος μου κατέρρευσε, για μένα τα πάντα κατέρρευσαν, όλα όσα έχτισα σε 50 χρόνια. Επί 50 χρόνια στήριζα πάντα τον σύζυγό μου, προβλήματα υγείας, προβλήματα οικονομικά και προβλήματα του ζευγαριού. Ο γάμος μας βασιζόταν στην εμπιστοσύνη», είπε.

Έχοντας δει τα βίντεο των βιασμών της βρισκόταν σε σοκ. «Το τραύμα ήταν τεράστιο… Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Έφυγα από το σπίτι μου με δύο βαλίτσες και τον σκύλο μου. Αυτό ήταν το μόνο που είχα μετά από 50 χρόνια γάμου… Είχα χάσει τα πάντα, τον σύζυγό μου, τη ζωή μου. Δεν ήξερα ποια ήμουν ή πού πήγαινα. Είχα χάσει την ταυτότητά μου», συμπλήρωσε.

Κάνοντας ειδική μνεία στα βίντεο που είχε τραβήξει ο σύζυγός της με αγνώστους να τη βιάζουν, είπε: «Αυτά τα βίντεο είναι το ένα πιο φρικτό από το άλλο. Είναι βάρβαρο, δεν ξέρω πώς το σώμα μου είναι αρκετά δυνατό για να στέκεται σήμερα μπροστά σας».

Στο δικαστήριο είπε ακόμη ότι το 2010 ξύπνησε και βρήκε τον σύζυγό της να τη βιάζει. «Θυμάμαι ότι πήγα για ύπνο και ξύπνησα ξαφνικά και βρήκα τον κ. Πελικό να με βιάζει, καθώς δεν είχα συναινέσει». Ανέφερε, επίσης, ότι ο σύζυγός της τη φωτογράφιζε όταν έβγαινε από το μπάνιο.

«Είπα στον σύζυγό μου να σταματήσει να με φωτογραφίζει και εκείνος απάντησε ότι θα έπρεπε να είμαι ευχαριστημένη που μετά από 50 χρόνια θέλει ακόμα να με βγάζει φωτογραφίες. Πώς θα μπορούσε οποιαδήποτε σύζυγος να συμφωνήσει να κάνει κάτι τέτοιο; Είναι απαράδεκτο», είπε.

