Η ρωσική επίθεση, που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

The death toll from Russia’s missile attack on Lviv rose to 7 – mayor Sadovyi

Internal Minister Klymenko says among those killed are three children.

The injury toll is at 40.

📹Suspilne Lviv, TG/Lviv Regional Prosecutor's Office.

