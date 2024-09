Η Κομισιόν διαμηνύει ότι θέλει να θέσει κανόνες και οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για τη χρήση των κατασκοπευτικών λογισμικών, αλλά το ζήτημα έχει «παγώσει», ενώ αναμένεται η νέα σύνθεσή της. Εξ ου και αποφάσισαν να το επαναφέρουν με κοινή επιστολή τους μια ομάδα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογραφικών και επιστημονικών φορέων (Center for Democracy & Technology Europe, European Federation of Journalists, Civil Liberties Union for Europe, Wikimedia Europe κ.ά.). «Λυπόμαστε που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν αντέδρασαν αποτελεσματικά στην κατάχρηση λογισμικών και εξουσίας από κράτη-μέλη» σημειώνουν στην επιστολή, αναφέροντας ρητώς φυσικά ως μια τέτοια περίπτωση και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα, καλώντας την Επιτροπή να νομοθετήσει την απαγόρευση της παραγωγής, της απόκτησης, της εισαγωγής, της εξαγωγής, της μεταφοράς και της χρήσης των προγραμμάτων τύπου Predator και Pegasus.

Οι επίτροποι και οι Πρέσπες

Μιας κι αναφέρθηκα στην Κομισιόν και τη νέα σύνθεσή της, θυμίζω ότι, εκτός απροόπτου, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα ανακοινώσει τους υποψήφιους νέους επιτρόπους και τα προτεινόμενα χαρτοφυλάκιά τους στις 11 Σεπτεμβρίου και προς το τέλος του μήνα θα αρχίσουν και οι ακροάσεις τους στην Ευρωβουλή. Να σταθώ, όμως, λίγο σε αυτές… Οσοι έχουν παρακολουθήσει τέτοιες ακροάσεις θα θυμούνται ότι είναι ουσιαστικές και οι υποψήφιοι στριμώχνονται από ευρωβουλευτές. Ποιο είναι το θέμα που αναμένεται να τεθεί στον δικό μας υποψήφιο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα; Η διαφωνία του με τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπως μου επιβεβαιώνει άνθρωπός μου στις Βρυξέλλες. Καθώς η Βόρεια Μακεδονία είναι σε ενεργό διαδικασία ένταξης στην ΕΕ, τυχόν άρνηση του επιτρόπου να αποδεχθεί τη συνταγματική ονομασία και την ευρωπαϊκή προοπτική της θα θεωρηθεί κώλυμα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, η εκτίμηση είναι ότι θα χρειαστεί να προβεί σε μια θεσμική δήλωση πίστης στη δεσμευτικότητα της συμφωνίας, ασχέτως των προσωπικών και πολιτικών πεποιθήσεών του.

Νέα μέτρηση με μήνυμα για όλους

Τους πολιτικούς συσχετισμούς που βλέπουμε να διαμορφώνονται από τις ευρωεκλογές και μετά επιβεβαίωσε μια ακόμη δημοσκόπηση χθες, της Opinion Poll (για το Action24), που δείχνει μια εικόνα πτώσης της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ σε καταβύθιση και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, ενώ βρίσκεται σε αναζήτηση ηγεσίας. Στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή η ΝΔ προηγείται με 27,1% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 10,5%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 7,4% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%. Θέλω να σταθώ, όμως, στα αποτελέσματα της μέτρησης για τις εσωκομματικές του ΠΑΣΟΚ. Στην πρόθεση ψήφου στο σύνολο του δείγματος, σε αυτούς που δηλώνουν ότι θα πάνε να ψηφίσουν προηγείται ο Χάρης Δούκας με 26,4% και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 20,3%, η Αννα Διαμαντοπούλου με 19% και ο Παύλος Γερουλάνος με 14,8%. Η εικόνα αλλάζει στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν, στους οποίους προηγείται ο Ανδρουλάκης με 29,2% έναντι του Δούκα με 26,4%. Σύμφωνα, πάντως, με την ίδια μέτρηση, αν το δίδυμο Ανδρουλάκη και Δούκα πάει στον β’ γύρο, κερδισμένος θα είναι ο δεύτερος.

Κέρασμα Πολάκη στον Τασούλα

Σε άλλα νέα, το πρόσωπο της ημέρας ήταν χθες στη Βουλή ο Παύλος Πολάκης, μετά την επανένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το βαρύ κλίμα για την Κουμουνδούρου – καθώς ο Σφακιανός έσπευσε με δηλώσεις του στις κάμερες να διαψεύσει τις προσδοκίες Κασσελάκη ότι θα κατεύναζε τον βουλευτή Χανίων –, δεν έλειψαν και κάποιες εύθυμες στιγμές, όπως αυτή στο καφενείο της Βουλής. Την ώρα, λοιπόν, που ο Πολάκης ήταν στο ταμείο, ένιωσε κάποιον να στέκει από πίσω του και γυρίζοντας αιφνιδιασμένος είδε τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα. «Τι θέλεις;» τον ρώτησε. «Πέντε ευρώ» αποκρίθηκε εκείνος με το γνωστό χιούμορ του. «Εδώ μου πήρες 2.000 ευρώ, πάρε και τα 5…» του είπε δίνοντάς του ένα πεντάευρο ο ετοιμόλογος Πολάκης. Το «μαύρο χιούμορ» με τα δυο χιλιάρικα ήταν – θυμίζω – γιατί υπέστη περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης λόγω της μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά που του επέβαλε ο Τασούλας για την επίθεσή του κατά της συνεργάτιδας του Αδωνη Γεωργιάδη.