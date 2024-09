Η Λίβερπουλ ήταν εντυπωσιακή στο ντέρμπι κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι «reds» του Άρνε Σλοτ έκαναν περίπατο στο Ολντ Τράφορντ επικρατώντας με 3-0.

Οι φιλοξενούμενοι έστησαν «πάρτι» στην έδρα της Γιουνάιτεντ και με δύο γκολ του Ντίαζ κι ένα του Σαλάχ, έδειξαν τα… δόντια τους, αν και θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως οι γηπεδούχοι αδυνατούσαν να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση.

Κι όσο για τον Αιγύπτιο σέντερ φορ της Λίβερπουλ; Ο Σαλάχ βρήκε ξανά τρόπο για να σκοράρει εναντίον της Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ μετατρέποντας την έδρα της ομάδας του Μάντσεστερ σε «θέατρο των ονείρων» του.

Με το γκολ που πέτυχε χθες ο Σαλάχ έφτασε τα δέκα στο «σπίτι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα εφτά τελευταία παιχνίδια και δεν χωρά αμφιβολία πως ο Αφρικανός στράικερ βλέπει Γιουνάιτεντ και… αφηνιάζει.

Κι αν θέλουμε να «απλώσουμε την εικόνα», ο 32χρονος άσος των «κόκκινων» έχει 12 γκολ και εννιά ασίστ σε 16 παιχνίδια εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αυτό τα λέει όλα.

Mo Salah just loves playing Man Utd! 💫

His 12th Premier League goal against them came in Liverpool’s 3-0 win on Sunday pic.twitter.com/XZsXzz14oF

— Premier League (@premierleague) September 2, 2024