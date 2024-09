Το βράδυ του Σαββάτου, η Βρετανίδα τοξοβόλος εξασφάλισε τη θέση της στην ιστορία, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό της τοξοβολίας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, επικρατώντας της Βρετανίδας Phoebe Paterson Pine για έναν πόντο σε μια φοβερή αναμέτρηση.

Η Τουρκάλα Oznur Cure Girdi πήρε το χρυσό μετά από μια πειστική νίκη επί της Ιρανής τοξοβόλου Fatameh Hemmati.

Η 31χρονη, η οποία γεννήθηκε χωρίς δάχτυλα και με μισό αντίχειρα στο αριστερό της χέρι, μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά τη νίκη της είπε ότι το αγέννητο παιδί της κλωτσούσε μανιωδώς καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

«Θεέ μου, το μωρό δεν σταματούσε! Είναι σαν το μωρό να λέει, »τι συμβαίνει, είναι πολύ δυνατά, μαμά τι κάνεις!». Αλλά ήταν υπέροχο, ήταν σαν μια μικρή τιμή να ξέρω ότι το μωρό είναι εκεί και απλά μια υπενθύμιση της μικρής φούσκας υποστήριξης που έχω στην κοιλιά μου. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα στον κόσμο» δήλωσε η χάλκινη Παραομλυμπιονίκης.

Παράλληλα, παραδέχθηκε «είχε αρχίσει πραγματικά να με ανησυχεί – ότι το μωρό θα κουνηθεί και θα ενώ θα είμαι σε πλήρη ετοιμότητα, θα επηρεάσει τη βολή μου». Και πρόσθεσε «η προπονήτριά μου και εγώ περάσαμε πολύ καιρό κάνοντας ασκήσεις, ώστε να συνηθίσω αυτό το συναίσθημα».

Κάνοντας προπονήσεις με βάση αυτά τα χειρότερα σενάρια, είπε η Grinham, είχε μάθει να διατηρεί την ψυχραιμία της ακόμη και στο κρίσιμο σημείο πριν από την απελευθέρωση κάθε βέλους.

Η Grinham έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της ίδιας και του συντρόφου της να συλλάβουν, έχοντας τρεις αποβολές πριν από τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.

«Όταν ήρθε, ήρθε νωρίς», είπε η Grinham, καθώς ο τοκετός συνέβη στις 28 εβδομάδες. Ο γιος της πέρασε τις πρώτες 10 ημέρες του σε θερμοκοιτίδα. Τώρα είναι δύο ετών.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, στις 28 εβδομάδες της τρέχουσας εγκυμοσύνης της, το μωρό φάνηκε να σταματά να κινείται. Η Grinham πέρασε δύο ημέρες σε μαιευτήριο του Παρισιού, καθώς οι γιατροί προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο ενός ακόμη πρόωρου τοκετού. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη της Παραολυμπιακή διοργάνωση, φαινόταν ότι βρισκόταν στα πρόθυρα να ξαναζήσει μερικές από τις πιο δύσκολες ημέρες της ζωής της. «Μπήκα και βγήκα από το νοσοκομείο αυτή την εβδομάδα, ήταν πραγματικά δύσκολο», είπε.

Μιλώντας πριν από τη νίκη της, η Grinham δήλωσε ότι η πρόκριση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες ενώ ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη ήταν ήδη ένα σημαντικό επίτευγμα. «Έχω ήδη πετύχει αυτό που οι γυναίκες εκεί έξω δεν θα έχουν κάνει πριν, και στην πραγματικότητα ελπίζω ότι αυτό είναι αρκετό», είπε.

