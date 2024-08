Συνεχίζονται οι έρευνες στην Ιταλία για την αιτία που προκάλεσε τη βύθιση τουBayesian στα ανοικτά των ακτών της Σικελίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Το πολυτελές γιοτ μήκους 56 μέτρων μετέφερε 22 άτομα, εκ των οποίων 12 επιβάτες και 10 μέλη του πληρώματος, όταν το πρωί της 19ης Αυγούστου χτυπήθηκε από σφοδρή καταιγίδα και κατέληξε στο βυθό της θάλασσας σε βάθος 50 μέτρων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών έχουν μπει -εκτός από τον καπετάνιο- άλλα δύο μέλη του πληρώματος.

Την περασμένη Δευτέρα (26/8) οι εισαγγελικές αρχές της Ιταλίας ξεκίνησαν επισήμως έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και πρόκληση ναυαγίου εις βάρος του καπετάνιου του Bayesian.

Συγκεκριμένα, ο 51χρονος Τζέιμς Κάτφιλντ, υπήκοος Νέας Ζηλανδίας, ερευνάται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και υπαιτιότητα για το ναυάγιο. Χθες βρέθηκε για τρίτη φορά ενώπιον των εισαγγελέων, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις τους.

«Ο καπετάνιος άσκησε το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός για δύο θεμελιώδεις λόγους», είπε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του Giovanni Rizzuti.

Και συμπλήρωσε: «Πρώτον, είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Δεύτερον, διοριστήκαμε μόνο τη Δευτέρα και για μια ενδελεχή και σωστή υπόθεση υπεράσπισης πρέπει να αποκτήσουμε ένα σύνολο δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν έχουμε».

Οι εισαγγελείς του Τέρμινι Ιμερέσε έθεσαν, επίσης, υπό έρευνα τον Βρετανό μηχανικό πλοίου Τιμ Πάρκερ Ίτον και τον ναύτη Μάθιου Γκρίφιθς.

Ο Ίτον ερευνάται για πιθανές κατηγορίες πολλαπλής ανθρωποκτονίας από αμέλεια και πρόκλησης ναυαγίου επειδή δεν ενεργοποίησε τα συστήματα ασφαλείας για να κλείσουν τα καταστρώματα και οι καταπακτές του σκάφους, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμύρα στο μηχανοστάσιο, οδηγώντας σε μπλακ άουτ και συνεισφέροντας στο ναυάγιο.

Ο Γκρίφιθς, ο οποίος είχε βάρδια το βράδυ του συμβάντος, φέρεται να έπρεπε να είχε προειδοποιήσει για την άφιξη του βίαιου καιρικού φαινομένου που οδήγησε στη βύθιση του σκάφους. Ο 22χρονος αντιμετωπίζει και αυτός κατηγορίες για πιθανή πολλαπλή ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση ναυαγίου.

Επισημαίνει ότι το να διενεργείται έρευνα εις βάρος κάποιου στην Ιταλία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι ένοχος ή ότι θα ακολουθήσουν και επίσημες κατηγορίες.

#BREAKING: Italian prosecutors have placed the New Zealand captain of the Bayesian superyacht James Cutfield under criminal investigation following the sinking of the superyacht off the coast of Sicily #BreakingNews pic.twitter.com/6RLKUz9wjz

— Video Forensics (@Video_Forensics) August 26, 2024