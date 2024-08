Βλάβη στο σύστημα πληροφορικής του υπουργείου Άμυνας της Ολλανδίας έχει επηρεάσει σήμερα τη λειτουργία του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν και πολλών δημόσιων υπηρεσιών στη χώρα, ανάμεσά τους το Λιμενικό και η Στρατιωτική Αστυνομία.

Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αυτού -του δεύτερου μεγαλύτερου της Ολλανδίας- βρίσκονται στο εσωτερικό της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης του Αϊντχόφεν.

«Εξαιτίας προβλημάτων στο δίκτυο, δεν είναι εφικτή η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν», επεσήμανε το αεροδρόμιο στον ιστότοπό του, εξηγώντας ότι οι πτήσεις θα μείνουν καθηλωμένες τουλάχιστον ως τις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας).

Κατά συνέπεια θα ακυρωθούν τουλάχιστον 14 πτήσεις, ενώ τουλάχιστον τρεις θα αναχωρήσουν από το αεροδρόμιο Βέετσε της Γερμανίας, που απέχει περίπου 90 χιλιόμετρα από το Αϊντχόφεν. Μία πτήση θα αναχωρήσει από το Σίπχολ και μία ακόμη από το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Άλλες πτήσεις θα καθυστερήσουν.

Το κεντρικό αεροδρόμιο της Ολλανδίας, το Σίπχολ κοντά στο Άμστερνταμ, λειτουργεί κανονικά, όμως από την τεχνική βλάβη φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άλλες δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα.

Το Λιμενικό ανακοίνωσε ότι λόγω της βλάβης δεν είναι εφικτή η επικοινωνία του κοινού μαζί του, οπότε συνέστησε στους πολίτες να καλούν το 112, αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

Το κέντρο επικοινωνίας της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Ολλανδίας είναι επίσης εκτός λειτουργίας, ενώ δεν είναι εφικτό να κλείσει κάποιος ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά της covid-19.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ολλανδίας επεσήμανε ότι όλες οι υπηρεσίες της χώρας, που εξαρτώνται από το δίκτυό του, ενδέχεται να επηρεαστούν από την τεχνική βλάβη.

Τα αίτια του προβλήματος παραμένουν άγνωστα, αλλά πηγές του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας – το οποίο επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα—δήλωσαν στο τοπικό μέσο ενημέρωσης AD ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση.

