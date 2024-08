Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση ουκρανικού drone σε πολυώροφο κτίριο στη ρωσική πόλη Σάρατοφ, το πρωί της Δευτέρας. Το χτύπημα ήρθε ως απάντηση στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς σε αρκετές ουκρανικές περιφέρειες που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να πληγούν ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δείχνουν τη στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσκρούει πάνω στο κτίριο στην πόλη της Ρωσίας.

Video shows moment drone hits high-rise apartment block in Russia. Russian officials say that homes were damaged and flights have been restricted in the region after the strike, which injured several people.https://t.co/v01hmT1Jcv pic.twitter.com/3ErNf1b7QB

— Sky News (@SkyNews) August 26, 2024