Ο Πάβελ Ντούροφ, ο ρωσικής καταγωγής και γαλλικής υπηκοότητας δισεκατομμυριούχος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Bourget έξω από το Παρίσι το βράδυ του Σαββάτου, ανέφεραν τα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα TF1 TV και BFM TV.

Ο Ντούροφ ταξίδευε με το ιδιωτικό του τζετ, ανέφερε το TF1 στην ιστοσελίδα του, προσθέτοντας ότι είχε γίνει στόχος εντάλματος σύλληψης στη Γαλλία στο πλαίσιο προκαταρκτικής αστυνομικής έρευνας για διάφορα αδικήματα μέσω του Telegram (απάτη ως διακίνηση ναρκωτικών, διαδικτυακή παρενόχληση, οργανωμένο έγκλημα, ακόμη και προώθηση της τρομοκρατίας).

Ο Ντούροφ, ο οποίος πλέον διατηρεί την έδρα του στο Ντουμπάι, ταξίδευε από το Αζερμπαϊτζάν και συνελήφθη γύρω στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα).

Τα γαλλικά τηλεοπτικά δίκτυα ανέφεραν επίσης ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στην έλλειψη συντονιστών στο Telegram και ότι η αστυνομία θεώρησε ότι αυτή η κατάσταση επέτρεπε την εγκληματική δραστηριότητα να συνεχιστεί απτόητη στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, στον Ντούροφ ενδέχεται να απαγγελθούν κατηγορίες ακόμη και σήμερα, Κυριακή. Στην πράξη, κατηγορείται πως έμεινε άπρακτος (απουσία κάθε ελέγχου, έλλειψη συνεργασίας με τις διωκτικές αρχές) παρά την παράνομη χρήση της πλατφόρμας από συνδρομητές της.

Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, με σχεδόν ένα δισεκατομμύριο χρήστες, έχει ιδιαίτερη απήχηση στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κατατάσσεται ως μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνική δικτύωσης μετά το Facebook, το YouTube, το WhatsApp, το Instagram, το TikTok και το Wechat.

