Ακόμη και ορισμένοι από τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ θέτουν πλέον το ερώτημα που έβαλε στην άκρη τον Τζο Μπάιντεν: Είναι ο πρώην πρόεδρος κατάλληλος για το αξίωμα;

Αλλά ενώ η προσπάθεια του Μπάιντεν για επανεκλογή βυθίστηκε σε μεγάλο βαθμό από ένα και μόνο καταστροφικό τηλεοπτικό ντιμπέιτ ενώπιον εθνικού ακροατηρίου, ο Τραμπ αυξάνει τις αμφιβολίες με κάθε χαοτική, ασύνδετη ομιλία του καθώς κάνει εκστρατεία σε όλη τη χώρα.

Ενώ ο αφηρημένος λόγος και οι εξωφρενικά ανατρέψιμοι ισχυρισμοί, διανθισμένοι με κακία και βιτριόλι, μπορεί να μην φαίνονται καινούργιοι σε πολλούς από τους υποστηρικτές και τους επικριτές του Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος φαίνεται να έχει οδηγηθεί σε βάθη, όταν βρέθηκε ξαφνικά να κατεβαίνει υποψήφιος με την Κάμαλα Χάρις πριν από έναν μήνα.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε ακόμη πιο εξοργισμένος, καθώς το δημοσκοπικό του προβάδισμα έναντι του Μπάιντεν εξανεμίστηκε, με τη Χάρις να ανοίγει ένα σαφές, αν και μικρό, προβάδισμα. Η τακτική της αντιπροέδρου να κοροϊδεύει περισσότερο τον Τραμπ παρά να διαφωνεί μαζί του φαίνεται ότι τον εξόργισε ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με τον Guardian.

Από τότε που η Χάρις ανέλαβε τον μανδύα του επικρατέστερου υποψηφίου των Δημοκρατικών, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι είναι πιο όμορφος από την αντιπρόεδρο, αμφισβήτησε αν είναι πραγματικά μαύρη και επιτέθηκε στο γέλιο της, χαρακτηρίζοντάς το ως γέλιο «μιας τρελής».

Ο πρώην πρόεδρος έχει επίσης χαρακτηρίσει τη Χάρις τόσο κομμουνίστρια όσο και φασίστρια, καθώς και «χαζή», αλλά στη συνέχεια δήλωσε στο CBS ότι δεν το εννοούσε ως προσβολή, επειδή ήταν «απλώς ένα γεγονός».

«Δεν νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνο άτομο. Το αισθάνομαι αυτό. Θέλω να πω, νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι είμαι ένα πολύ έξυπνο άτομο και πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό», είπε.

Ο Τραμπ φαίνεται να έχει ιδιαίτερη εμμονή με το μέγεθος του πλήθους στις συγκεντρώσεις της Χάρις, προκαλώντας χλευασμό επειδή ισχυρίστηκε ψευδώς ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να παραποιήσει την προσέλευση του κόσμου.

Όταν δεν ανησυχεί για το μέγεθος, ο Τραμπ ενοχλείται από την εμφάνιση της Χάρις. Όταν η αντιπρόεδρος εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Time, ο Τραμπ συνέκρινε την εμφάνισή της με τα δικά του χαρακτηριστικά.

«Είμαι πιο εμφανίσιμος από την Κάμαλα», δήλωσε σε ένα ακροατήριο χιλιάδων ατόμων που περισσότερο διασκέδαζε παρά πείστηκε.

Donald Trump attacks Kamala Harris for laughing.

He caims she wont do interviews because she laughs, & her campaign has prohibited her from laughing.

«This woman is nuts. That’s the laugh of a crazy person. That’s the laugh of a lunatic.»#DonaldTrump #Pennsylvania #TrumpRally pic.twitter.com/51CM6YMs2e

— Dana Abercrombie (@sagesurge) August 17, 2024