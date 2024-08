Η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο, η Μαρία Μπράνγιας Μορέρα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 117 ετών και το μυστικό της μακροζωίας μας λέει πως είναι ένα: «Μείνετε μακριά από τοξικούς ανθρώπους».

H κυρία Μαρία είχε σίγουρα δίκιο, καθώς ενώ η διατήρηση κοινωνικών σχέσεων είναι καλή για την ψυχική υγεία, το «διαπροσωπικό στρες» μπορεί να είναι παράγοντας κατάθλιψης, υψηλής αρτηριακής πίεσης και παχυσαρκίας. Δεν είμαστε σίγουροι για το πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, αλλά θα μπορούσε να είναι ότι το στρες που προκαλείται από την έκθεση σε τοξικούς ανθρώπους πυροδοτεί τη μακροχρόνια ενεργοποίηση της συντηρημένης μεταγραφικής αντίδρασης του εγκεφάλου στις αντιξοότητες, οδηγώντας σε χρόνια φλεγμονή και κόπωση των επινεφριδίων, σύμφωνα με την εφημερίδα Τhe Guardian.

