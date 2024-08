Η NASA αποφάσισε το Σάββατο ότι είναι πολύ επικίνδυνο να φέρει δύο αστροναύτες πίσω στη Γη με τη νέα προβληματική κάψουλα της Boeing και θα πρέπει να περιμένουν μέχρι το επόμενο έτος για να επιστρέψουν στη Γη με τη SpaceX. Αυτό που θα έπρεπε να είναι μια δοκιμαστική πτήση για τους δύο αστροναύτες διάρκειας μιας εβδομάδας θα διαρκέσει τώρα περισσότερο από οκτώ μήνες.

Οι έμπειροι πιλότοι έχουν κολλήσει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από τις αρχές Ιουνίου. Ένας καταιγισμός ενοχλητικών βλαβών στους προωθητήρες και διαρροές ηλίου στη νέα κάψουλα αμαύρωσαν το ταξίδι τους στον διαστημικό σταθμό και κατέληξαν σε κατάσταση αναμονής, καθώς οι μηχανικοί έκαναν δοκιμές και συζητούσαν τι να κάνουν για το ταξίδι της επιστροφής.

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες, η απόφαση τελικά ελήφθη το Σάββατο από τα ανώτατα κλιμάκια της NASA. Ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς θα επιστρέψουν με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX τον Φεβρουάριο. Η άδεια κάψουλα Starliner τους θα αποκολληθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα επιχειρήσει να επιστρέψει με αυτόματο πιλότο και να προσγειωθεί στην έρημο του Νέου Μεξικού. Ως δοκιμαστικοί πιλότοι του Starliner, οι Γουίλμος και Γουίλιαμς θα έπρεπε να έχει επιβλέψει αυτό το κρίσιμο τελευταίο σκέλος του ταξιδιού.

«Μια δοκιμαστική πτήση από τη φύση της δεν είναι ούτε ασφαλής ούτε ρουτίνα», δήλωσε ο διοικητής της NASA Μπιλ Νέλσον. «Και έτσι η απόφαση είναι μια δέσμευση για την ασφάλεια».

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι απολύτως σωστή», πρόσθεσε ο Τζιμ Φρι, αναπληρωτής διοικητής της NASA. Κάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε με αγγλικούς υπότιτλους την συνέντευξη Τύπου της NASA.

LIVE: We’re discussing NASA’s @BoeingSpace Crew Flight Test following the completion of today’s Agency Test Flight Readiness Review. Listen in for the latest #Starliner updates. https://t.co/M2ODFmLuTj

— NASA (@NASA) August 24, 2024