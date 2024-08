Κρατούμενοι συνέλαβαν σήμερα ομήρους σε μια φυλακή στη ρωσική περιφέρεια του Βόλγκογκραντ και τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού της φυλακής σκοτώθηκε, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει τουλάχιστον δύο επιτιθέμενους, ο ένας από τους οποίους είπε πως είναι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους και πήραν τον έλεγχο της φυλακής στην πόλη Σουροβίκινο.

Inmates at a Russian prison have taken several hostages, the National Prison Service told #RT.#Surovikino #Russia #ISIS_Daesh

The report said that the incident occurred during a visit by a disciplinary commission to the facility in the #Volgograd Region, in the south of… pic.twitter.com/hNQbQdgbtl

