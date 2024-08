Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ στην νότια περιοχή του Κρασνοντάρ μετά από μια ουκρανική επίθεση σε οχηματαγωγό που ήταν φορτωμένο με δεξαμενές καυσίμων, ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Η επέκταση της πυρκαγιάς και οποιεσδήποτε πιθανές απώλειες αξιολογούνται επί του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που φαίνεται να απεικονίζουν την πυρκαγιά και πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται από το λιμάνι. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τα βίντεο.

⚡The powerful moment of the Conro Trader explosion in the 🇷🇺Kavkaz port pic.twitter.com/PtdDb6wcxs

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 22, 2024