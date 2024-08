Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε από τις τοπικές αρχές η πόλη Προλετάρσκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, όπου χθες, Κυριακή, είχε προκληθεί από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) πυρκαγιά σε αποθήκες καυσίμου και είχαν τραυματιστεί τουλάχιστον 18 πυροσβέστες.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε χθες το πρωί σε βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, συνεχίζονταν σήμερα, ανέφεραν οι αρχές της Προλετάρσκ σε ανάρτησή τους στο Telegram.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) της Κυριακής, πρόσθεσαν.

🚨⚡Russian media⚡🚨

Rescuers are battling fires for a second day after #Ukrainian armed forces attacked an oil depot in #Proletarsk, #Rostov region.

Today an explosion occurred, injuring 18 firefighters and sending 14 people to hospitals with serious burns.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/d4zdNXmFdF

— War Analysis (@iiamguri9) August 19, 2024