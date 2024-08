Οι Νέοι του Ολυμπιακού κατέκτησαν πριν μερικούς μήνες το UEFA Youth League και ανακηρύχθηκαν πρωταθλητές Ευρώπης, γράφοντας ιστορία.

Οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται πλέον για τον τελικό του διηπειρωτικού Κ20, ο οποίος θα διεξαχθεί στο θρυλικό Μαρακανά. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του Copa Libertadores Κ20, Φλαμένγκο, το ερχόμενο Σάββατο (24/8, 22:00).

Ο αγώνας θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το MEGA και έτσι οι Έλληνες τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την ιστορική αναμέτρηση, για την οποία η ζήτηση είναι μεγάλη, καθώς τα εισιτήρια για το ματς γίνονται… καπνός!

Μάλιστα, η επίσημη σελίδα του Youth League έκανε μία ανάρτηση για τους Πρωταθλητές Ευρώπης της Κ19 και την μεγάλη πρόκληση που έχουν στο Μαρακανά της Βραζιλίας.

The #UYL champions are in action on Saturday 🙌@OlympiacosFC take on @LibertadoresU20 winners Flamengo in the Under-20 Intercontinental Cup 🏆

The game is being played at the famous Maracanã stadium 🏟️ pic.twitter.com/0Xwrk0EEzc

— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) August 19, 2024