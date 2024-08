Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε σήμερα (16/8) ότι σκοπεύει να προτείνει κυρώσεις της ΕΕ κατά Ισραηλινών αξιωματούχων για τις επιθέσεις Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οι οποίες, όπως τόνισε, γίνονται σε καθεστώς «σχεδόν πλήρους ατιμωρησίας».

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εποίκων στο Τζιτ, με στόχο την τρομοκρατία των Παλαιστινίων αμάχων. Μέρα με τη μέρα, σε μια σχεδόν πλήρη ατιμωρησία, οι Ισραηλινοί έποικοι πυροδοτούν τη βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμβάλλοντας στο να τεθεί σε κίνδυνο κάθε πιθανότητα ειρήνης», υπογράμμισε ο Μπορέλ με ανάρτησή του στο X.

