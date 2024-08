Ήταν τον περασμένο Απρίλιο όταν οι κάτοικοι της παραθαλάσσιας τοποθεσίας Μπινιμπέκα Βελ στη Μινόρκα, πήραν την απόφαση οι τουρίστες να μπαίνουν στο χωριό τους με… ωράριο. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν «ξένους» πριν τις 11 το πρωί και μετά τις 8 το βράδυ.

Ο λόγος; Οι επισκέπτες του χωριού έμπαιναν στις αυλές των σπιτιών τους και έκαναν πολύ φασαρία, στην προσπάθειά τους να βρουν το ιδανικό σημείο ώστε να βγάλουν φωτογραφίες για το Instagram. Αυτό τους εξόργισε, με αποτέλεσμα να ανακοινώσουν «ωράριο τουριστών».

Η Μπινιμπέκα Βελ, είναι ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στο νησί Μινόρκα των Βαλεαρίδων, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 από τον καταλανό αρχιτέκτονα Φρανσίσκο Χουάν Μπάρμπα Κορσίνι και στον πέρασμα των χρόνων έγινε ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς των ταξιδιωτών. Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο την επισκέπτονται περίπου 800.000 τουρίστες, ενώ οι βρετανοί αποκαλούν την Μπινιμπέκα Βελ ως «ισπανική Μύκονος».

Ωστόσο, παρά το ωράριο, οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Μπινιμπέκα Βελ δεν κατάφεραν να βρουν την ηρεμία τους ούτε αυτό το καλοκαίρι. Πρόσφατα δημοσίευσαν φωτογραφίες στα social media, όπου φαίνονται τουρίστες να σκαρφαλώνουν σε μπαλκόνια σπιτιών, να πηδάνε μέσα σε αυλές και να ανεβαίνουν σε ιδιωτικές σκάλες, ψάχνοντας το καλύτερο σημείο για μια φωτογραφία.

Έτσι, την Παρασκευή 16 Αυγούστου οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού θα ψηφίσουν για να δουν αν χρειάζεται να απαγορεύσουν εντελώς την είσοδο στους τουρίστες.

Picturesque Spanish village where residents are fed up of selfie-hunting tourists will hold vote on whether to ban visitors completely https://t.co/SBFVJW5Ave

Μια κίνηση, ωστόσο, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις – κυρίως από τους επιχειρηματίες της περιοχής. Υποστηρίζουν πως ένα τέτοιος αποκλεισμός θα είναι καταστροφικός για τις δουλειές και τα οικονομικά τους.

Πάντως, αντίστοιχο πρόβλημα με τους τουρίστες, δείχνει να αντιμετωπίζει ολόκληρη η Μινόρκα. Πριν από μερικές εβδομάδες, ντόπιοι «κατέλαβαν» μια παραλία, σχηματίζοντας με τα σώματά τους τη φράση «ΣΟΣ, Μινόρκα», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για τον υπερτουρισμό.

🇪🇸 Residents of Binibeca Vell in Menorca are frustrated by the throngs of noisy and disrespectful visitors to their seaside town https://t.co/10jV1ENSD7

— The Telegraph (@Telegraph) August 15, 2024