Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε κάβα στη Μινεσότα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης, λίγο μετά τις 21:30μ.μ. έγινε απόπειρα ληστείας με δράστη τον 37χρονο Conchobhar Morrell.

Στα πλάνα ο Morrell φαίνεται να εισέρχεται στο κατάστημα φορώντας στολή της Amazon και να ψάχνει τη τσέπη του πριν τοποθετήσει ένα όπλο στον πάγκο.

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης Leo ετοιμαζόταν να κλείσει όταν ο 37χρονος μπήκε και άρχισε να περιπλανάται. «Έβαλε το όπλο στον πάγκο του ταμείου και μου ζήτησε όλα τα λεφτά. Του είπα θα σου δώσω τα πάντα», θυμάται ο Leo.

Ο Leo είπε ότι προσπάθησε να λογικέψει τον Morrell και να του εξηγήσει ότι μπορούσε να πάρει όλα τα χρήματα και ότι η μόνη του ανησυχία ήταν η ασφάλεια της κόρης του.

Το βίντεο παρακολούθησης δείχνει τον Morrell να περπατάει πίσω από τον πάγκο με το όπλο στο χέρι. Τότε ο Leo χτυπάει τον άνδρα και τον ρίχνει στο πάτωμα. Δευτερόλεπτα αργότερα, βλέπετε τη γενναία κόρη του να ξεπροβάλλει με ένα ρόπαλο στο χέρι.

