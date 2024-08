Έχουν περάσει 41 χρόνια από τότε που έκανε την παρθενική της εμφάνιση στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας, αλλά η Μαντόνα συνεχίζει να τραβάει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Ακόμα κι αν έχει να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ από το 2019, όταν και βγήκε στην αγορά το «Madame X», η «βασίλισσα της pop» ξέρει πως να κεντρίζει το ενδιαφέρον των media – είτε πρόκειται με την περιοδεία της The Celebration Tour που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο είτε με την προσωπική της ζωή.

Αυτή, η τελεταία, είναι που έκανε τα φλας των παπαράτσι να αστράφτουν στην Ιταλία τις προηγούμενες ημέρες. Η Μαντόνα ταξίδεψε για διακοπές στο γνωστό τουριστικό θέρετρο Πορτοφίνο, έχοντας δίπλα της τον νέο -και κατά 37 χρόνια νεότερο- σύντροφό της.

Madonna, 65, holds hands with new boyfriend Akeem Morris, 28, ahead of 66th birthday celebrations in Italy https://t.co/4YukF2zpRE pic.twitter.com/AkIyv4Af96

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 13, 2024