Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνιας το απόγευμα της Δευτέρας (12/08), σύμφωνα με την αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS), ταρακουνώντας σπίτια και ξαφνιάζοντας τους κατοίκους σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο του σεισμού χτύπησε κοντά στο Χάιλαντ Παρκ, βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης, περιοχή όχι μακριά από τη διάσημη πινακίδα του Χόλιγουντ και το Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ.

Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 12,1 χιλιομέτρων (7,5 μίλια), ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την περιοχή του Λος Άντζελες.

Μάλιστα, την ώρα που εκδηλώθηκε η σεισμική δόνηση βρισκόταν σε live μετάδοση δελτίο ειδήσεων και το στούντιο ταρακουνήθηκε.

ESPN Los Angeles studio shaking from an earthquake during NBA Today and Malika Andrews handled it like a pro. pic.twitter.com/KPGndlCx01

— Awful Announcing (@awfulannouncing) August 12, 2024