Ήταν αρκετή μια ανάρτηση της Τζένιφερ Λόπεζ που έκανε τους θαυμαστές της να πιστεύουν ότι περιείχε ένα κρυφό μήνυμα για τον Μπεν Άφλεκ.

Η Τζένιφερ Λόπεζ στην ανάρτησή της για την προώθηση του Delola ανέβασε ένα βίντεο από την πισίνα στην έπαυλή της στο Λος Άντζελες που η ίδια και ο Μπεν Άφλεκ προσπαθούν να πουλήσουν. Φορούσε μάλιστα το δαχτυλίδια της από τον Μπεν Άφλεκ.

Η επιλογή όμως της συνοδευτικής μουσικής θεωρήθηκε αρκετά ύποπτη για τους θαυμαστές της που εικάζουν ότι έστειλε ένα κρυφό μήνυμα στον αποξενωμένο σύζυγό της Μπεν Άφλεκ.

Η τραγουδίστρια χρησιμοποίησε ένα remix της επιτυχίας της If You Had My Love και οι θαυμαστές της πιστεύουν ότι προοριζόταν για την Μπεν Άλφεκ.

«Αν είχες την αγάπη μου και σου έδινα όλη μου την εμπιστοσύνη, θα με παρηγορούσες;» ανάφερουν χαρακτηριστικά κάποιοι από τους στίχους της διάσημης επιτυχίας της.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1999, τρία χρόνια πριν γνωρίσει τον Μπεν Άφλεκ στα γυρίσματα της ταινιάς Gigli.

Τότε η τραγουδίστρια και ο Μπεν Άφλεκ αρραβωνιάστηκαν πριν χωρίσουν τελικά πριν από τον γάμο τους.

Ανεπιθύμητος ο Μπεν Άφλεκ για τον στενό κύκλο της Τζένιφερ Λόπεζ

Ήταν την περασμένη εβδομάδα που έγινε γνωστό ότι ο στενός κύκλος της Τζένιφερ Λόπεζ δεν συμπαθεί τον Μπεν Άφλεκ.

Ανάμεσά τους και ο επί χρόνια μάνατζέρ της Benny Medina.

«Οι δυο τους δεν αντέχουν ο ένας τον άλλον. Δεν τα πάνε πολύ καλά» ανέφερε χαρακτηριστικά μια πηγή στο Page Six.

O Benny Medina είχε συνεργαστεί με την Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια πολλών από τις πρώτες επιτυχίες τους, αλλά η συνεργασία τους έληξε το 2003.

Πολλές πηγές φέρεται να ανέφεραν ότι ο Μπεν Άφλεκ έπαιξε ρόλο στην απόφαση της Τζένιφερ Λόπεζ να εγκαταλείψει τον Benny Medina.

Ωστόσο, η Τζένιφερ Λόπεζ συνεργάστηκε ξανά μαζί του λίγα χρόνια αφότου χώρισε με τον Μπεν Άφλεκ το 2004.

Έκτοτε, συνέχισε να είναι ένας από τους πιο στενούς της συνεργάτες και περνά χρόνο μαζί του ενώ βρίσκεται μακριά από τον Μπεν Άφλεκ.