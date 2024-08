Η φωτιά που ξέσπασε στην Αττική, και συγκεκριμένα στον Βαρνάβα την Κυριακή και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά διάσπαρτες εστίες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις σε Πεντέλη, Χαλάνδρι και Βριλήσσια, ενώ η φωτιά έφτασε στον Γέρακα.

Περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι τώρα, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, με την περιβαλλοντική καταστροφή να είναι για μια ακόμη φορά τεράστια. Τεράστιες είναι και οι ευθύνες για τον πύρινο όλεθρο. Δείτε όλα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες.

Το πρώτο θύμα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττική στα Βριλήσσια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρέθηκε πριν από λίγη ώρα, κατά τη διάρκεια ερευνών πυροσβεστών σορός, πιθανόν γυναίκας, εντός κτίσματος επαγγελματικής χρήσης στο Πάτημα Βριλησσίων.

Από τον πύρινο όλεθρο, συνολικά πέντε πυροσβέστες τραυματίστηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα. Όλοι τους έχουν ελαφρά τραύματα. Δύο από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο 251 ΓΝΑ.

Εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών που καίνε την Αθήνα επέστρεψε από το Παρίσι η Ολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας. η οποία έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» το απόγευμα της Δευτέρας (12/08).

Δύο από τους πιο πολυσυζητημένους αθλητές που χάρισαν μετάλλια στην Ελλάδα, ο «χρυσός» Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και ο «χάλκινος» Εμμανουήλ Καραλής στο επί κοντώ, προχώρησαν σε δηλώσεις στις κάμερες. Δήλωσαν χαρούμενοι μεν για την επιστροφή, αλλά στενοχωρημένοι για όσα συμβαίνουν στη χώρα τις τελευταίες μέρες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες στο κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος», στην κεντρική πλατεία της Παλαιάς Πεντέλης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για την εξέλιξη του ενεργού πύρινου μετώπου στη βορειοανατολική Αττική από τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε: «Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους πυροσβέστες μας και σε όσους συνδράμουν στην πρώτη γραμμή των πύρινων μετώπων. Εκφράζω, επίσης, τη συμπαράστασή μου στους χιλιάδες πολίτες που πλήττονται από αυτή τη νέα καταστροφή. Δεν είναι η ώρα του επιμερισμού των ευθυνών. Θα έρθει όμως, αυτή η ώρα, γιατί για τους πολίτες είναι αδιανόητο κάθε χρόνο στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μέσα στην πρωτεύουσα και τον αστικό ιστό, να έχουμε τέτοιες εκτεταμένες πυρκαγιές. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά και πρέπει να αλλάξει άμεσα».

Στην κοινότητα Βαρνάβα του δήμου Μαραθώνα βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Ηλία και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, που δίνουν μάχη για να γλιτώσουν τα σπίτια τους από τη μεγάλη πυρκαγιά.

Λόγω της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη βορειοανατολική Αττική, έχουν επηρεαστεί σημαντικά κυκλώματα υπερυψηλής τάσης, ενημέρωσε απόψε ο ΑΔΜΗΕ.

Ο Διαχειριστής βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση εστιών σε περιοχές όπου διέρχονται γραμμές μεταφοράς, προκειμένου να επανέλθουν το συντομότερο σε λειτουργία.

Παράλληλα, έχει εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία με κατάλληλες ενέργειες μέσω εναλλακτικών κυκλωμάτων και ανακατανομή των μονάδων παραγωγής. Ο ΑΔΜΗΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε επιχειρησιακό επίπεδο για τη διατήρηση της ευστάθειας του συστήματος υψηλής και υπερυψηλής τάσης στην περιοχή, εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών. Τα συνεργεία του ΑΔΜΗΕ παραμένουν στο πεδίο των εστιών φωτιάς για άμεση παρέμβαση, όταν αυτό επιτρέπεται από τις συνθήκες.

Η παράταξη «Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα» καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τρίτη το απόγευμα στις 20:00.

Βασικό αίτημα της συγκέντρωσης είναι να δοθούν χρήματα για πυροπροστασία και δασοπυρόσβεση, ενώ οι διοργανωτές κατηγορούν την κυβέρνηση για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της φωτιάς που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα.

Σε εμπρησμό οφείλεται η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 08:00 το βράδυ της Δευτέρας (12/8) σε δύσβατη περιοχή, πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της Τερψιθέας, στη Γλυφάδα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης ανέφερε στην επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής ότι:

«Βελτίωση παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Βαρνάβα και επεκτάθηκε στην βορειοανατολική Αττική.

Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές. Πλέον δεν έχουμε μέτωπο πυρκαγιάς αλλά πολλές ενεργές εστίες, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του όρους της Πεντέλης και της λίμνης του Μαραθώνα.

Επειδή την τελευταία ώρα, γίνεται αναφορά για αγνοούμενο άτομο στην περιοχή της πυρκαγιάς, σας γνωρίζουμε ότι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει δεχθεί κλήση ή κλήσεις για ανάλογο περιστατικό.

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Αμπελεία Φαρσάλων, Πολιτικά Ευβοίας, Βόνη Ηρακλείου Κρήτης, Αγκυνάρα Πύργου Ηλείας και Ράγιο Θεσπρωτίας έχουν ελεγχθεί, ενώ οι πυρκαγιές σε Ξάνθη, Παλαιόπυργο Ναυπακτίας, και Τερψιθέα Γλυφάδας είναι οριοθετημένες.

Ο αριθμός των κρατών που έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της χώρας μας για βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχει διευρυνθεί.

Εκτός από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Τσεχία, στο αίτημα ανταποκρίθηκαν ακόμη 3 χώρες που θα διαθέσουν δυνάμεις και συγκεκριμένα:

η Σερβία ένα ελικόπτερο καθώς και 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, η Ρουμανία 44 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα και η Τουρκία δύο αεροσκάφη. Σημειώνεται ότι η Γαλλία πέραν του ενός ελικοπτέρου, θα αποστείλει και 200 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα.

Εφιστούμε την προσοχή όλων, δεδομένου ότι οι συνθήκες για την έναρξη πυρκαγιών παραμένουν επικίνδυνες όχι μόνο για αύριο Τρίτη αλλά και για τις επόμενες ημέρες.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για όσους βρίσκονται ή εργάζονται στις περιοχές που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργαζομένων Ελλάδας, παρέχει τη βασική πληροφόρηση προς τους εργαζόμενους που διαμένουν ή εργάζονται στις περιοχές που επλήγησαν και ζητά τη συνεχή ενημέρωση και την έκδοση από τα συναρμόδια Υπουργεία των απαραίτητων οδηγιών.

Σύμφωνα με το Star, υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενη γυναίκα στα Βριλήσσια.

Η γυναίκα που εργάζεται σε επιχείρηση της περιοχής δεν έχει εντοπιστεί παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Μαίνεται η φωτιά στην βορειοανατολική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν άνιση μάχη με τις φλόγες για δεύτερη ημέρα.

Ανάμεσα στους πληγέντες είναι και ο άνδρας που έχει καταδικαστεί για τη φονική φωτιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς.

Διευρύνεται ο αριθμός των κρατών που ανταποκρίνονται στο ελληνικό αίτημα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) για παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Αττική, καθώς μετά τις Γαλλία, Ιταλία και Τσεχία, πυροσβεστικές δυνάμεις στέλνουν και οι Σερβία, Ρουμανία και Τουρκία. Σημειώνεται ότι η Γαλλία πέραν του ελικοπτέρου Super Puma, αποστέλλει πολυάριθμη βοήθεια.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας μετά το σχετικό αίτημα που υπέβαλε το απόγευμα της Κυριακής η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στη χώρα μας αποστέλλονται:

Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στη βορειοανατολική Αττική, με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους που έχουν παραμείνει στην περιοχή να δίνουν ηρωικές μάχες απέναντι στην πύρινη λαίλαπα.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, με ανάρτησή του στα social media τόνισε ότι οι «σκέψεις όλων μας αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές είναι με τους συμπολίτες μας, τους εθελοντές και τους πυροσβέστες που δίνουν ηρωικές μάχες με τις πυρκαγιές». Παράλληλα, ο ισχυρός άνδρας της πειραϊκής ΠΑΕ ανέφερε: «Κουράγιο και δύναμη σε όλους».

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέπτεται αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα. Τον συνοδεύουν ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Συμεών Κεδίκογλου και ο τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Καραμέρος.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που καίγονται στον Γέρακα είναι και εργοστάσιο ξυλείας.

Τεράστιες διαστάσεις λαμβάνει το πύρινο μέτωπο που καίει τη βορειοανατολική Αττική από το μεσημέρι της Κυριακής. Τη Δευτέρα η φωτιά πέρασε στον αστικό ιστό, με την Πεντέλη, τα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι να βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις.

Τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική εκτείνονται σε πάνω από 40 χιλιόμετρα.

Νέο μέτωπο έχει να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική, αυτή τη φορά στην Τερψιθέα της Άνω Γλυφάδας.

Ανθρώπινη αλυσίδα δημιούργησαν κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών και ρίχτηκαν με αυταπάρνηση στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Δεύτερο 24ωρο στις φλόγες η Αττική με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας» που «μάχεται με καταστροφικές πυρκαγιές» στέλνοντας δύο αεροπλάνα από την Ιταλία και ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία. Επίσης στέλνονται πυροσβέστες και οχήματα από την Τσεχία και τη Ρουμανία.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ΕΣΚΕΔΙΚ του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Αττική και τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από απόψε το βράδυ αναμένεται βελτίωση των ανέμων αφού πλέον δεν θα πνέουν σε θυελλώδεις εντάσεις.

Δορυφορικά δεδομένα του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 που πέρασε πάνω από τη χώρα μας το πρωί της Δευτέρας 12 Αυγούστου 2024 και επεξεργάστηκε το meteo.gr / Ε.Α.Α, δείχνουν σε υψηλή ανάλυση τη μεγάλη περιοχή που επηρεάστηκε από τη δασική πυρκαγιά καθώς και τα ενεργά μέτωπα που προσεγγίζουν σχεδόν την οικιστική ζώνη του λεκανοπεδίου.

Μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας η πυρκαγιά επηρέασε προσεγγιστικά περίπου 100 χιλιάδες στρέμματα.

«Ολοκληρώθηκε η εκκένωση της προνοιακής μονάδας Μελισσίων, η οποία φιλοξενούσε 55 ηλικιωμένα άτομα με αναπηρία», είπε στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

«Οι 25 πήγαν στην Αγία Βαρβάρα, 12 στη Βούλα, 8 στο Ιωσηφόγλειο, 3 στο νοσοκομείο και οι υπόλοιποι σπίτι τους. Είναι δημόσια προνοιακή μονάδα που περιθάλπει ηλικιωμένους».

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννακό, η εκκένωση ήταν προληπτική.

«Μόνοι τους οι συνάδελφοί μου ξεκίνησαν την εκκένωση, δυστυχώς δεν είχαμε ανταπόκριση από την Πολιτική Προστασία, αλλά ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκκένωση», είπε ο ίδιος.

«Έχουμε διασώσει κάποια ζώα από το Πάτημα Χαλανδρίου, από περιοχές που υπάρχει ανάγκη. Αδέσποτα και δεσποζόμενα», είπε στο MEGA η πρόεδρος της Φιλοζωικής Παλλήνης, Ακριβή Λευκαδίτη.

Τα ζώα που διασώθηκαν βρίσκονται στο Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης.

«Είμαστε σε ετοιμότητα ανά πάσα ώρα και στιγμή, όπου χρειαστεί, να τρέξουμε», τόνισε η ίδια.

Κάηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα δυτικά του Νέου Βουτζά. Ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα και οι υπόλοιποι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα:

«Η Γαλλία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό που δοκιμάζονται για ακόμη μια φορά από καταστροφικές πυρκαγιές. Η Πρεσβεία της Γαλλίας χαιρετίζει το θάρρος των πυροσβεστών, του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών, των αστυνομικών, των διασωστών και των εθελοντών που μάχονται με τις φλόγες. Προκειμένου να στηριχθούν περαιτέρω, ο Υπουργός εσωτερικών της Γαλλίας, κ. Gérald Darmanin, ανακοίνωσε την αποστολή, από σήμερα, ενός ελικόπτερου, 180 πυροσβεστών της πολιτικής προστασίας και 55 φορτηγών στην Ελλάδα».

Η Παλαιστινιακή Αρχή με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι είναι έτοιμη να στείλει βοήθεια στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Οι διασώστες και ιατροί του ΕΚΑΒ, σήμερα, επιχείρησαν σε 31 περιστατικά τα οποία αφορούσαν ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα. Όλα τα περιστατικά διεκομίσθηκαν σε ασφάλεια σε Υγειονομικούς Σχηματισμούς.

Επίσης, σήμερα το μεσημέρι, δυνάμεις του ΕΚΑΒ υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ), πραγματοποίησαν την προληπτική εκκένωση του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Αμαλία Φλέμιγκ», διακομίζοντας τους ασθενείς στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Όλες οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ, για δεύτερο 24ωρο, παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να συνδράμουν σε οποιοδήποτε περιστατικό που χρήζει επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Ο Βασίλης Βαρθακογιάννης, εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής είπε: «Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, λόγω της πυρκαγιάς που εξελίσσεται από χθες.

Οι αναζωπυρώσεις και οι κηλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες και εξαπλώνονται αστραπιαία, υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν μέτωπα σε Νταού Πεντέλης, Παλιά και Νέα Πεντέλη, Μαραθώνα προς Γραμματικό, Διόνυσο και Πάτημα Βριλησσίων ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε Αφίδνες και Καλέντζι.

Επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 199 οχήματα και Εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις, τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά, λόγω της διασποράς τους αλλά και των πυκνών καπνών.

Έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς, Νέας και Παλιάς Πεντέλης, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων, Κρασσά Άνω Βριλησσίων καθώς και από Διόνυσο και Καλέντζι Μαραθώνα, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Νωρίτερα εκκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ και οι ασθενείς διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Στο αίτημα της χώρας μας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής, από χθες το απόγευμα, προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρίθηκαν, η Γαλλία με την αποστολή ενός ελικοπτέρου που αναμένεται να φτάσει σήμερα, η Ιταλία με την αποστολή 2 αεροσκαφών που αναμένεται να φτάσουν αύριο και η Τσεχία με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 υδροφόρα, με αναμενόμενη άφιξη αύριο.

Επίσης, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία».

Απομακρύνονται οχήματα και πολίτες από τη Λεωφόρο Κλεισθένους που οδηγεί προς τον Γέρακα. Υπάρχει μεγάλη αναζωπύρωση.

Στις φλόγες έχουν τυλιχθεί σπίτια και επιχειρήσεις στα Βριλήσσια.

Η καταστροφή είναι μεγάλη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν ό,τι μπορούν.

«Έσωσα το σπίτι μου, μπήκε η φωτιά από το παράθυρο και ευτυχώς ήμουν μέσα και την έσβησα», είπε στο MEGA κάτοικος της περιοχής στον λόφο του Αστεροσκοπείου στην Πεντέλη.

«Ειδοποιούσα την Πυροσβεστική μια ώρα περίπου, τώρα έφτασαν. Κινδυνεύει η γειτονιά ολόκληρη», πρόσθεσε.

«Να ενεργήσει η Πυροσβεστική να σωθούν τα υπόλοιπα σπίτια», ζήτησε.

Τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, αλλά και για όσους βρίσκονται στη μάχη της κατάσβεσης, ανακοίνωσαν πέντε δήμοι της Αττικής.

«Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στην πυρκαγιά στον Βαρνάβα οι πυροσβέστες, έχουν ξεπεράσει τα όριά τους, τις σωματικές τους δυνατότητες για να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν ορκιστεί», δήλωσε στο MEGA ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Νικόλαος Λαυράνος.

«Οι πολύ δυνατοί άνεμοι διάσπασαν το μέτωπο πολύ γρήγορα και έχει προκληθεί όλο αυτό. Η συμπεριφορά της φωτιάς ήταν αλλοπρόσαλλη και άκρως επιθετική», είπε.

Ο ίδιος τόνισε: «Έχει γίνει μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στην ιστορία του πυροσβεστικού σώματος. Πάνω 700 πυροσβέστες, πάνω από 27 ομάδες δασοκομάντος, 32 εναέρια».

«Βλέπω ότι σιγά και σταθερά η φωτιά μάς πλησιάζει, έχει φτάσει πολύ κοντά στον Βουτζά», λέει στο MEGA κάτοικος στο Μάτι.

«Στο Μάτι πριν από πολύ λίγα χρόνια έγινε μεγάλη καταστροφή. Αν η φωτιά κατέβει στο Ζούμπερι, το Μάτι είναι ακόμα ένας πράσινος πνεύμονας, θα ξανακαεί»

«Δεν βλέπω αρκετά εναέρια μέσα να πετάνε», λέει ο ίδιος.

Στον λόφο του Εθνικού Αστεροσκοπείου έχει φτάσει η φωτιά.

Όπως λέει στο MEGA ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, Κώστας Λαγουβάρδος: «Υπάρχει φωτιά κάτω από τον σταθμό, για μέσα δεν έχουμε εικόνα, αυτήν την στιγμή είμαστε τελείως τυφλοί. Η τελευταία εικόνα που είχαμε είναι ότι οι φλόγες είναι μέσα στον λόφο του Αστεροσκοπείου».

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει αδιάκοπα τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν τη βορειοανατολική περιοχή της Αττικής. Σήμερα, στις 17:00 το απόγευμα, είχε προγραμματιστεί νέα ευρεία σύσκεψη υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά. Η συνάντηση γίνεται στο Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Πεντέλης.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν, εκτός από τον Περιφερειάρχη και τους επιτελείς του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Δήμαρχοι και οι εξουσιοδοτημένοι Αντιδήμαρχοι των πληγεισών περιοχών.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους Δήμους Πεντέλης, Διονύσου, Μαραθώνος, Ωρωπού και Ραφήνας – Πικερμίου, με στόχο την κοινή συνεκτίμηση της παρούσας κατάστασης που επικρατεί στα ενεργά πύρινα μέτωπα και τον συντονισμό των απαραίτητων κινήσεων στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι εμπλεκόμενοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα στις επόμενες ώρες. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν επίσης όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες από τους κατά τόπους πυροσβεστικούς σταθμούς.

Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας υπήρξε για τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική. Αναμένεται συνδρομή από Γαλλία, Ιταλία και Τσεχία.

Στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) με αίτημα την παροχή εναέριας και επίγειας συνδρομής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Αττική εν μέσω συνθηκών ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, προέβη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από εχθές το απόγευμα.

Στο ελληνικό αίτημα έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής:

Επίσης, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία.

Αστυνομικοί ζητούν από κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, την ώρα που ίδιοι προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους, αρνούμενοι να τις εγκαταλείψουν.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας γνωστοποίησε ότι υπήρξε βλάβη σε πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Το ελικόπτερο έκανε στάση για επισκευή στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα.

«Καίγονται σπίτια στα Βριλήσσια πάρα πολλά», δήλωσε ο εθελοντής πυροσβέστης, Μάνος Χατζάκης στο MEGA.

«Άνθρωποι προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές, κόσμος απεγκλωβίζεται, ηλικιωμένοι. Στην οδό Καλαβρύτων. Δεν υπάρχει τίποτα, μόνο εθελοντές», είπε.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που μαίνεται στην Αττική, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

1) Είσοδος οικισμού Βαρνάβα.

2) Λεωφόρος Μαραθώνος, από την οδό Μ. Αλεξάνδρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λίμνη Μαραθώνα.

3) Μαντά και Καπανδριτίου στο ρεύμα προς Βαρνάβα.

4) Έξοδος χωριού Γραμματικού.

5) Λεωφόρος Μαραθώνος και Αναπαύσεως.

6) Λεωφόρος Μαραθώνος και Εχετλού.

7) Λεωφόρος Διονύσου και Αγ. Ιωάννου.

8) Κόμβος Αγ. Στεφάνου.

9) Λεωφόρος Διονύσου και Δημοκρατίας.

10) Βασιλέως Γεωργίου Β’ και Ιπποκράτους.

11) Κλεισθένους και Αναπαύσεως.

12) Πεντέλης και Αναπαύσεως.

13) Πλατεία Παλαιάς Πεντέλης.

14) Ελαιώνων και λεωφόρο Μαραθώνος.

15) Ελ. Βενιζέλου και λεωφόρο Μαραθώνος.

16) Κύπρου και λεωφόρο Μαραθώνος.

17) Χρ. Αδαμοπούλου και λεωφόρο Μαραθώνος.

18) Λεωφόρος Διονύσου και λεωφόρος Μαραθώνος.

19) Ξενίας και Αγ. Παντελεήμονος.

20) Λ. Διονύσου στο ύψος του γηπέδου Διονύσου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Διόνυσο.

21) Μιαούλη και Κολοκοτρώνη.

22) Σουλίου και Δημοκρατίας.

23) Σουλίου και λεωφόρος Μαραθώνος.

24) Λεωφόρος Μαραθώνος και Δημοκρατίας.

25) Λεωφόρος Μαραθώνος και Φλέμινγκ.

26)Λεωφόρος Μαραθώνος και Αττική Οδός.

27) Λεωφόρος Μαραθώνος και Σταυρός.

28) Πλατεία Σταμάτας και Μ. Αλεξάνδρου.

29)Ανθούσας και Ιάσωνος.

30) Λεωφόρος Μαραθώνος και Αρτέμιδος.

31) Λεωφόρος Διονύσου και Αρτέμιδος -κλειστή η Αρτέμιδος.

32) Λάμπη Σουβαλιώτη έμπροσθεν καφετέρειας «Παλιάτσος».

33) Ελ. Βενιζέλου έμπροσθεν Ιεράς Μονής Πεντέλης.

34)Τσαλδάρη και Σωκράτους.

35)Λεωφόρος Μαραθώνος και Σπάτων.

36) Πλατεία Γραμματικού.

37) Μεγαρίδος και Αρτέμιδος.

Εν τω μεταξύ, πολλοί είναι οι κάτοικοι που καταγγέλλουν ότι οι περιουσίες τους αφέθηκαν στο έλεος της πύρινης λαίλαπας. «Η εικόνα είναι δραματική. Η φωτιά έχει περάσει και στα Βριλήσσια, καμία βοήθεια δεν υπάρχει από μέσα, με δύο ελικόπτερα δεν σβήνει αυτή η φωτιά. Έχουμε πολλά επίγεια (μέσα), αλλά με δύο ελικόπτερα δεν σβήνει», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πεντέλης, Βασίλης Μπούρας.

Μιλώντας στο Mega είπε πως η φωτιά το πρωί είχε σχεδόν σβήσει αλλά αναζωπυρώθηκε, προς δύο κατευθύνσεις. «Μια φωτιά που θα μπορούσε να είχε σβήσει πριν από μία ώρα», πρόσθεσε. «Ζητάμε εναέρια μέσα, δεν σβήνει αυτή η φωτιά με πυροσβεστικά, έχουμε, δεν σβήνει, είναι διάσπαρτες οι εστίες!», τόνισε ο ίδιος. Κατέληξε κάνοντας έκκληση για ακόμη μία φορά για περισσότερα εναέρια μέσα.

Η κ. Θάλεια συγκλονίζει μιλώντας στο MEGA για την φωτιά στον Βαρνάβα Αττικής. «Εμάς καταστράφηκε ολοσχερώς το σπίτι μας, ένα χιλιόμετρο από την εστία. Ήταν πολύ μικρή η εστία στην αρχή, την είδαμε. Δεν είχαν στείλει κάτι, δύο μόνο μικρά ελικόπτερα που έκαναν 45 λεπτά να έρθουν. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα οικόπεδο, δεν έκανε κανένας μπάρμπεκιου όπως ειπώθηκε, ήταν καθαρά εμπρησμός. Ήταν ακριβώς πίσω από το σπίτι μας. Το μόνο που μπορέσαμε να σώσουμε ήταν τον σκύλο και την γάτα μας. Γυρίσαμε και είδαμε κατεστραμμένο το σπίτι», είπε αρχικά.

«Δεν το περιμέναμε γιατί υπήρχε πυροσβεστικό έξω από το σπίτι μας, σε σημείο που είχε πεύκα, από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, και δεν ρίξανε σταγόνα. Όταν επιστρέψαμε στο χωριό μέσα από τις φωτιές που περάσαμε με ένα φορτηγό είδαμε ότι τα πυροσβεστικά, βρίσκονταν σε άλλο σημείο έξω από τις βίλες, για να σβήσουν τις βίλες. Στον ίδιο δρόμο με εμάς κάηκε άλλο ένα, στο απέναντι από εμάς δεν κάηκε κανένα σπίτι. Απλά οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, είναι στο νοσοκομείο με εγκαύματα. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε ούτε 5 λεπτά ούτε τα ρούχα μας να πάρουμε. Μόνο τα ζωντανά μας πήραμε και φύγαμε», συνέχισε η κ. Θάλεια.

«Σε μας έφτασε σε 5 λεπτά από το οικόπεδο. Μας έστειλαν προς Γραμματικό, εμείς πήγαμε προς Καπανδρίτι και μετά επιστρέψαμε να δούμε τι έγινε με το σπίτι και ξαναφύγαμε. Δεν υπάρχει τίποτα από το σπίτι, κάηκε ολοσχερώς. Έμεινε μόνο ένα τζάκι. Το σπίτι είχαμε 6 μήνες, δεν ήταν «πλουσιόσπιτο» και γι΄αυτό και δεν σώθηκε φυσικά. Τα πυροσβεστικά ήταν έξω από τις βίλες. Αυτό έγινε χθες 3 η ώρα το μεσημέρι. Και μας έλεγαν να μην ανησυχούμε γιατί δεν θα έρθει σε μας. Χάθηκαν όλα, εμάς ποιος θα μας αποζημιώσει; Ο πρωθυπουργός με τα 6.000 ευρώ και αν τα πάρουμε; Τους είδαμε και με τους πλημμυροπαθείς», συμπλήρωσε.

Άμεσα φαίνεται να απειλείται και η περιοχή του Μαραθώνα, με κάτοικο της περιοχής να αποκαλύπτει στο Mega πως δεν υπάρχει ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα και πως κανένας δεν έχει εγκαταλείψει το σπίτι του.

«Έχουμε ζητήσει από το πρωί να στείλουν δυο-τρία οχήματα (πυροσβεστικά) να σταματήσουν τη φωτιά η οποία ήταν πολύ μικρής έντασης. Αυτή τη στιγμή έχει δυναμώσει πολύ… ήδη καίγονται θερμοκήπια και είναι έτοιμη να μπει στα πρώτα σπίτια», δήλωσε ο κ. Άγγελος. «Από χθες τρέχουμε όλοι. Ήρθε η αστυνομία πριν να μας εκκενώσει αλλά πώς να φύγουμε αφού δεν έχει ούτε ένα πυροσβεστικό. Το ρεύμα έρχεται και φεύγει. Νερό υπάρχει», ανέφερε ο ίδιος.

Ηλικιωμένος κάτοικος Πεντέλης ξεσπά στην κάμερα, μη μπορώντας να πιστέψει ότι μια φωτιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα χθες το μεσημέρι έχει εξελιχθεί σε αυτό το κακό. Ο ηλικιωμένος, μάλιστα, στην προσπάθειά του να διαφύγει από το μέτωπο της φωτιάς τράκαρε με το αυτοκίνητό του σε ένα δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

«Φεύγοντας, για να μην καώ, κοπάνισα σε ένα δέντρο, πήρε φωτιά πίσω ο προφυλακτήρας και ήρθε και το πήρε η οδική», λέει ο ίδιος. Όπως λέει, ο ίδιος έχει ζήσει πάρα πολλές φωτιές αλλά αυτή είναι «απαράδεκτη κατάσταση».

«Έχω ζήσει ένα κάρο φωτιές αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Λυπάμαι που είμαι Έλληνας», συνέχισε και πρόσθεσε ότι άφησε τα φάρμακα και τις κάρτες στο σπίτι, πήρε μόνο το κινητό του, όταν ζητήθηκε στους κατοίκους να εκκενώσουν γρήγορα την περιοχή. «Δεν μπορώ να πάω να δω αν υπάρχει το σπίτι μου. Ούτε ένα νερό, μια πορτοκαλάδα… Δεν ξέρω τι ψηφίζουμε και τι πληρώνουμε…», κατέληξε.

Ο Σπύρος Μαρκαντωνάτος, πατέρας παιδιού που νοσηλευόταν, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως καπνοί είχαν πνίξει το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. «Άργησαν πολύ να εκκενώσουν το νοσοκομείο. Τους το λέγαμε από νωρίς ότι πρέπει να εκκενωθεί το νοσοκομείο. Τρεις με 4 ώρες νωρίτερα» είπε.

«Η Πυροσβεστική ήταν σε ετοιμότητα ήταν 2-3 χλμ. πιο κάτω… πολλά οχήματα… το νοσοκομείο έπρεπε να έχει εκκενωθεί. Βλέπαμε μωράκια, κάποιος έχει ευθύνη, μπήκαμε να πάρουμε τα παιδιά με το αυτοκίνητό μας, είχε μπει καπνός μέσα στο νοσοκομείο. Θα πάμε στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, ελπίζω να μην υπάρχουν θύματα, γιατί θα είναι μεγάλες οι ευθύνες. Έχω 3 γονείς και 4-5 παιδιά και πάμε προς το Αγλαΐα Κυριακού», ανέφερε.

Σε προληπτική εκκένωση προχωρούν οι αρχές στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ καθώς η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη ιδίως στο μέτωπο της Πεντέλης.

Είχε προηγηθεί τα ξημερώματα η εκκένωση του Παίδων Πεντέλης και του στρατιωτικού νοσοκομείου 414. Οι ασθενείς θα μεταφερθούν σε άλλα νοσοκομεία.

Εντωμεταξύ πριν από λίγο δόθηκε εντολή εκκένωσης στους κατοίκους των Άνω Βριλησσίων μέσω 112 που τους καλούσε να μεταφερθούν στα κεντρικά Βριλήσσια και στο Χαλάνδρι.

Πλέον ο φόβος είναι, όπως φανερώνει και το μήνυμα του 112, ότι η φωτιά θα περάσει στον καθαρά αστικό ιστό, καθώς η πυρκαγιά στην Πεντέλη δεν μπόρεσε να οριοθετηθεί.

Αντιθέτως η φωτιά μπήκε στο ρέμα του Βριλησσού που καταλήγει στο Πάτημα Βριλησσίων και Χαλανδρίου.

Πρόκειται για πρωτοφανή οδηγία που αφορά αστικό ιστό ενώ στην περιοχή υπάρχουν και εργαστήρια ξυλείας.

Σπίτια έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη Νέα και παλιά Πεντέλη ενώ επικίνδυνη είναι η κατάσταση και στα βόρεια του πύρινου μετώπου με τη φωτιά να έχει μπει μέσα στο χωριό Σουφάνι μεταξύ Γραμματικού και Μαραθώνα.

Στην αυλή σπιτιού έφτασαν οι φλόγες στην Πεντέλη.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνιο αγώνα με τη φωτιά, την στιγμή που ένοικοι γύρω κατοικιών δεν έχουν εγκαταλείψει τις περιουσίες τους.

Στην περιοχή της Νέας Πεντέλης καταφθάνουν ασθενοφόρα προκειμένου να μεταφέρουν πολίτες σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

Σε πλήρη εξέλιξη η πυρκαγιά στον Βαρνάβα είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι γραμμές άμυνας έχουν μετατοπιστεί στα μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στις περιοχές. Οι πολλοί ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών που επιχειρούν στο σημείο.

Στο νοσοκομείο 414 η πυρκαγιά παρουσιάζει μεγάλη δυναμική. Επιχειρούν 685 πυροσβέστες με 27 μονάδες δασοκομάντος, με τη συνδρομή. Από αέρος επιχειρούν 33 εναέρια μέσα. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ είναι στην περίμετρο στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σε ετοιμότητα βρίσκονται νοσοκομεία. Από το πρωί υπήρξαν 40 αναζωπυρώσεις. Επιχειρούν 685 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντος, 135 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν 33 εναέρια μέσα εκ των οποίων 17 ελικόπτερα και 16 αεροσκάφη

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας έχει δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων που διαμένουν στην περιοχή του Βαρνάβα. Έχουν εκδοθεί 26 μηνύματα από το 112. Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή.

Εκκενώνονται Νέα Πεντέλη, Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια

Εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της περιοχής Σπατατζίκι Μαραθώνα έδωσαν οι Αρχές.

Δύσκολη είναι η κατάσταση στη Νέα Πεντέλη, όπου πριν από λίγο οι κάτοικοι με μήνυμα 112 κλήθηκαν να εκκενώσουν προς Χαλάνδρι. Η δήμαρχος Πεντέλης Νατάσα Κοσμοπούλου απηύθυνε έκκληση για εναέρια μέσα στην οδό Περικλέους της Νέας Πεντέλης, καθώς η φωτιά μαίνεται μέσα στο ρέμα σε δύσβατο σημείο.

«Θα κάψει σπιτια στη Νέα Πεντέλη. Μόνο εναέρια μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τίποτα άλλο και έχουμε δυστυχώς μόνο ένα ελικόπτερο. Ήδη έχει πιάσει το πρώτο σπίτι και πάει και σε δεύτερο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ.

Παρανάλωμα του πυρός έγιναν αυτοκίνητα στη Διώνη

Εντολή εκκένωσης δόθηκε τους κατοίκους της Νέας Πεντέλης.

1. Μετά τη λίμνη Μαραθωνα με κατεύθυνση προς Αφίδνες

2. Από Γραμματικό προς Μαραθώνα

3. Πεντέλη από τις κορυφές της Πεντέλης με κατεύθυνση προς Στρατιωτικό Νοσοκομείο

4. Καλύτερη η εικόνα στη Νέα Μάκρη.

Σε όλα τα μετωπα πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πολλά εναέρια

Είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώνει ο Δήμος Ηλιούπολης από σήμερα Δευτέρα 12 Αυγούστου 2024 για τους πυρόπληκτους, ενόσω η φωτιά στη βορειοανατολική Αττική εξακολουθεί να μαίνεται.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν να προσκομίσουν τα είδη πρώτης ανάγκης στην είσοδο του Δημαρχείου Ηλιούπολης τις καθημερινές από τις 07:00 το πρωί έως και τις 22:00 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου από τις 07:00 το πρωί έως τις 14:00 το βράδυ.

«Είναι χρέος μας να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει στις πληγείσες περιοχές και να σταθούμε δίπλα στους ανθρώπους που βιώνουν τις δύσκολες αυτές συνθήκες» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηλιούπολης.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Ερυθρός της Νέας Μάκρης εστάλη στις 12:20, λόγω της πυρκαγιάς που εξαπλώνεται ταχύτατα.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία κατοίκου του Βαρνάβα. Συγκεκριμένα, η κ. Θάλεια μιλώντας στο MEGA, αναφέρει «Εμάς καταστράφηκε ολοσχερώς το σπίτι μας στον Βαρνάβα, ένα χιλιόμετρο από την εστία. Ήταν πολύ μικρή η εστία στην αρχή, την είδαμε. Δεν είχαν στείλει κάτι, δύο μόνο μικρά ελικόπτερα που έκαναν 45 λεπτά να έρθουν. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα οικόπεδο, δεν έκανε κανένας μπάρμπεκιου όπως ειπώθηκε, ήταν καθαρά εμπρησμός. Ήταν ακριβώς πίσω από το σπίτι μας. το μόνο που μπορέσαμε να σώσουμε ήταν τον σκύλο και την γάτα μας. Γυρίσαμε και είδαμε κατεστραμμένο το σπίτι», είπε αρχικά.

«Δεν το περιμέναμε γιατί υπήρχε πυροσβεστικό έξω από το σπίτι μας, σε σημείο που είχε πεύκα, από κάποιο ακαθάριστο οικόπεδο, και δεν ρίξανε σταγόνα. Όταν επιστρέψαμε στο χωριό μέσα από τις φωτιές που περάσαμε με ένα φορτηγό είδαμε ότι τα πυροσβεστικά, βρίσκονταν σε άλλο σημείο έξω από τις βίλες, για να σβήσουν τις βίλες. Στον ίδιο δρόμο με εμάς κάηκε άλλο ένα, στο απέναντι από εμάς δεν κάηκε κανένα σπίτι. Απλά οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, είναι στο νοσοκομείο με εγκαύματα. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε ούτε 5 λεπτά ούτε τα ρούχα μας να πάρουμε. Μόνο τα ζωντανά μας πήραμε και φύγαμε», συνέχισε η κ. Θάλεια.

Εντολή εκκένωσης προς τη Νέα Μάκρη δόθηκε στους κατοίκους της περιοχής Σουφάνι Μαραθώνος.

Κάτοικος στον Μαραθώνα αναφέρει στο MEGA πως στην περιοχή δεν επιχειρεί κάποιο πυροσβεστικό.

«Έχουμε μείνει όλοι οι κάτοικοι εδώ. Δεν υπάρχει ούτε ένα Πυροσβεστικό. Έχουμε ζητήσει από το πρωί. Ήδη καίγονται θερμοκήπια. Από χθες τρέχουμε όλοι. Ήρθε η αστυνομία πριν να μας εκκενώσει αλλά πώς να φύγουμε αφού δεν έχει ούτε ένα πυροσβεστικό. Το ρεύμα έρχεται και φεύγει».

Αυτή την ώρα οι φλόγες έχουν φτάσει μέχρι τη Διώνη όπου καίγονται ήδη σπίτια, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. απεγκλώβισε τέσσερα παιδιά και έναν ηλικιωμένο από την οικία τους, μεταφέροντάς τους προς τη λεωφόρο Μαραθώνος. Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά στη Διώνη είναι κοντά στην οδό Ηπείρου. Έχει μπει δηλαδή μέσα στον αστικό ιστό.

Ο Σπύρος Ηλίας δημοτικός σύμβουλος Μαραθώνα τόνισε «καίγονται σπίτια μέσα στον Βαρνάβα. Προσπαθώ να βρω κάποιον υπεύθυνο να μας στείλει ένα πυροσβεστικό μέσα στο χωριό να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί».

Εντωμεταξύ η φωτιά πλησιάζει απειλητικά σπίτια στη Νέα Μάκρη.

Συνεχίζεται η μάχη στα πύρινα μέτωπα κυρίως στην Καλλιτεχνούπολη και το Γραμματικό, όπως τόνισε ο υπουργός Πολιτικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας κατά την έκτακτη ενημέρωση για τις φωτιές στην Αττική.

Όπως είπε, η κατάσταση είναι βελτιωμένη σε Διόνυσο, Βαρνάβα και Μικροχώρι.

Παρακάτω θα δείτε εικόνες και βίντεο από το οδοιπορικό του in από το πύρινο μέτωπο σε Διόνυσο και Νέα Μάκρη

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητήθηκε συνδρομή από την Ελλάδα, σε ανθρώπινο δυναμικό προς ενίσχυση προσπαθειών κατάσβεσης πυρκαγιάς. Με οδηγίες ΠτΔ και υπουργείου δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες ( Πυροσβεστική, Πολ. Άμυνα,Τμ. Δασών,νοσηλευτές) βρίσκονται σε συντονισμό για την σύσταση αποστολής σύμφωνα με τις ανάγκες και δυνατότητες μεταφοράς το συντομότερο δυνατόν.

Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

«Όπως είχα επισημάνει και τις προηγούμενες μέρες για τις δύσκολες συνθήκες. Είναι συνθήκες που συντίθενται από τους εξής παράγοντες: όταν έχουμε υψηλά επίπεδα ξηρασίας λόγω της ανομβρίας που υπήρχε τον τελευταίο χρόνο σε όλη την Ελλάδα, αυτό δημιούργησε εύφλεκτες συνθήκες. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με θερμοκρασίες που βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, τρίτον έχουμε ανέμους που έχουν εμφανιστεί πρόωρα στην περιοχή του Αιγαίου και της ηπειρωτικής χώρας», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε ο κ. Λέκκας: «Τα μελτέμια έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα. έχουμε ιδιαίτερες μορφολογικές συνθήκες που θα είναι στην περιοχή. Έχουμε ένα πολυδαίδαλο ανάγλυφο, το οποίο εμποδίζει και την κατάσβεση αλλά και διευκολύνει την ανάφλεξη της πυρκαγιάς. Έχουμε να κάνουμε με παράγοντες που συνθέτουν ένα «εκρηκτικό» κοκτέιλ».

Από την ΕΛ.ΑΣ. επιχειρούν 380 αστυνομικοί με 77 οχήματα, 36 μηχανές, 3 λεωφορεία και 4 βαν. Από χθες στις 22:00 έως τις 04:00 σήμερα αστυνομικοί απεγκλώβισαν 180 άτομα τα οποία κινδύνευαν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., έχουν γίνει κατά την διάρκεια της νύχτας 180 απεγκλωβισμοί. Στην ΒΑ Αττική επιχειρούν 380 αστυνομικοί, με 77 οχήματα, 36 μηχανές, 3 λεωφορεία και 4 βαν

Η δήμαρχος Πεντέλης, Αναστασία Κοσμοπούλου ανέφερε: «η φωτιά, τα μέτωπα έσβησαν αλλά υπάρχουν οι αναζωπυρώσεις,. Μεταβαίνω τώρα στο Νταού που έχει φωτιά. Οι φωτιές κατέβηκαν από το βουνό, μετά τον Βαρνάβα, Διόνυσος και μετά Πεντέλη. Αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη μια δασική φωτιά πίσω από το στρατιωτικό νοσοκομείο 414, στο οποίο έχει έρθει ένα ελικόπτερο και μας βοηθάει. Έχει φωτιά στη Διώνη στη Ραφήνα.

«Έχουμε ανοίξει το δημοτικό κατάστημα Πεντέλης, Μελίσσιων και το κολυμβητήριο Μελισσίων, έχουμε και γιατρό στο δημοτικό κατάστημα της Πεντέλης για τον κόσμο γιατί έχει πολλή κάπνα», συμπλήρωσε.

Το μήνυμα του 112 που εστάλη προέτρεπε για εκκένωση προς Ραφήνα μέσω της Λεωφόρου Μαραθώνος.

