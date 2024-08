Τραγωδία σημειώθηκε στη Βραζιλία, όπου συνετρίβη αεροπλάνο το οποίο μετέφερε 62 άτομα.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές δεν διασώθηκε κανείς ενώ όλοι οι επιβαίνοντες θεωρούνται νεκροί.

Το αεροπλάνο μετέφερε 62 άτομα, 58 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος.

Το δικινητήριο ATR-72 της εταιρείας Voepass εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο.

Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος. Όπως φαίνεται στα βίντεο, το αεροσκάφος άρχισε να περιστρέφεται μέχρι που έπεσε και συνετρίβη.

ATR down in Sao Paolo

A plane has crashed in São Paulo, Brazil, claiming the lives of 70 people.

Initial reports suggest the aircraft was en route from Cascavel (PR) to Guarulhos (SP).

Details about the victims are still unknown. According to eyewitness videos, the plane…

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 9, 2024