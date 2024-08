Η εισβολή της Ουκρανίας στη Ρωσία είναι «μεγάλη» ως γεγονός και αντιπροσωπεύει κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή επιδρομή, τονίζει ο αναλυτής του Sky News σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, καθηγητής Michael Clarke, αναφερόμενος στις μάχες που είναι σε εξέλιξη στην ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ.

«Ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης και έμοιαζε με μία από αυτές τις επιθέσεις της λεγεώνας της Ελεύθερης Ρωσίας», λέει, αναφερόμενος σε προηγούμενες εισβολές ομάδων – όχι της Ουκρανίας – κατά του Κρεμλίνου.

👉 Just two days ago, Ukraine 🇺🇦 achieved this for the first time in history. pic.twitter.com/Yn9jrarwp4

🔥🔥🔥 Ukraine 🇺🇦 managed to shoot down a second Russian helicopter, over Kursk, Russia, using a drone.

SECOND RUSSIAN HELICOPTER DOWN

«Έμοιαζε με μία από αυτές τις επιθέσεις – ένα είδος επίθεσης σαν τσίμπημα – για να φέρει σε δύσκολη θέση τους Ρώσους και να προκαλέσει ένα μικρό πρόβλημα», προσθέτει.

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, κατέστη σαφές ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή, μετά από τα πρώτα σημαντικά κέρδη που αποκόμισε.

«Φαίνεται ότι οι Ουκρανοί προφανώς αποφάσισαν να ενισχύσουν το μέτωπο… και μέσα σε περίπου 48 ώρες το ενίσχυσαν με κάποιες αρκετά μεγάλες μονάδες», προσθέτει, σημειώνοντας ότι αμερικανικά και γερμανικά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα που προμηθεύτηκαν από την Γερμανία βρίσκονται στο ρωσικό έδαφος.

Όπως τονίζει ο Βρετανός αναλυτής, «φαίνεται ότι (η Ουκρανία) έχει καταλάβει τουλάχιστον δώδεκα οικισμούς».

BREAKING:

Nearly 100 Russian soldiers killed.

The Ukrainian Army has obliterated a Russian military column of 12 trucks bringing infantry reinforcements to the Russian Kursk region in an attempt to stop the Ukrainian invasion.

They were ambushed in the Rylsky district. pic.twitter.com/DAlLq6w18g

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 9, 2024