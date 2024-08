Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν πάντα γνωστός για τις τολμηρές και συχνά προκλητικές του δηλώσεις και μια από αυτές τις φορές, το 2012, αναφέρθηκε στο σκάνδαλο με τις γυμνές φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είχε προκαλέσει τον θυμό του πρίγκιπα Γουίλιαμ με τις αναφορές του για τις γυμνές φωτογραφίες της Κέιτ Μίντλετον, σύμφωνα με τη Marca.

«Ποιος δεν θα τραβούσε τη φωτογραφία της Κέιτ και δεν θα έβγαζε πολλά χρήματα αν έκανε γυμνή ηλιοθεραπεία; Έλα Κέιτ» είχε γράψει χαρακτηριστικά για την πριγκίπισσα της Ουλίας, εξοργίζοντας τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Στην τελευταία του βιογραφία για την Κέιτ Μίντλετον, ο Robert Jobson εξερευνά τις συνέπειες από τα τότε σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύπτει ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν έξαλλος με ένα σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Who wouldn’t take Kate’s picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2012