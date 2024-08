Η Αίγυπτος έδωσε οδηγίες στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο για ένα διάστημα 3 ωρών τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, μεσούσης της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν.

Η NOTAM, που εξέδωσε η Αίγυπτος, ως προειδοποίηση ασφαλείας προς τους κυβερνήτες των αεροσκαφών, αναφέρει πως η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ από τις 04.00 έως τις 07.00 ώρα Ελλάδας.

Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους έκδοσης της NOTAM.

«Όλες οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν να πετούν πάνω από το FIR της Τεχεράνης. Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει αποδεκτό για πτήσεις πάνω από αυτήν την περιοχή», επισημαίνεται στην προειδοποίηση, που αναφέρεται σε αυτό το διάστημα τριών ωρών.

Egypt has issued a Notam a short time ago, warning Egyptian carriers not to overfly the Tehran FIR tonight between 0100 and 0400 UTC. pic.twitter.com/osYmA9Tb9v

— OPSGROUP (@_opsgroup) August 7, 2024