Σε μία έρευνα που αναμένεται να αλλάξει πολλά από τα δεδομένα για την επίθεση στο Ισραήλ, ο ΟΗΕ διαπιστώνει πως εννέα υπάλληλοι της UNRWA, «ενδέχεται» να εμπλέκονται στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε ορισμένους υπαλλήλους της UNRWA ότι συμμετείχαν στην επίθεση που άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ. Οι ερευνητές του ΟΗΕ δεν μπόρεσαν να μιλήσουν με τους κατηγορούμενους, αν και ορισμένοι κατηγορούμενοι απάντησαν σε γραπτές ερωτήσεις.

Ορισμένοι από τους εννέα είχαν απολυθεί τον Ιανουάριο, όταν το Ισραήλ προέβη στους ισχυρισμούς του. Άλλοι απολύθηκαν μετά τους νέους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν αυτή την άνοιξη, δήλωσε στο CNN η Τζουλιέτ Τούμα, εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA). Το Γραφείο Υπηρεσιών Εσωτερικής Εποπτείας του ΟΗΕ (OIOS) προχώρησε στη διερεύνηση συνολικά 19 υπαλλήλων που κατηγορήθηκαν από το Ισραήλ ότι συμμετείχαν στην ένοπλη επίθεση της Χαμάς.

«Τα στοιχεία που έλαβε το OIOS έδειξαν ότι οι υπάλληλοι της UNRWA ενδέχεται να συμμετείχαν στις ένοπλες επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023″, ανέφερε το OIOS σε ανακοίνωσή του. Σε εννέα άλλες περιπτώσεις, η OIOS δήλωσε ότι τα στοιχεία ήταν «ανεπαρκή» για να απολυθούν οι υπάλληλοι, αλλά ότι «θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα εν ευθέτω χρόνω». Στην τελευταία περίπτωση, «το OIOS δεν έλαβε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να στηρίζει τους ισχυρισμούς για την εμπλοκή του υπαλλήλου.»

Σε δήλωσή του στο X, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Nadav Shoshani, ανέφερε: «Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Nadav Shoshani, δήλωσε ότι: «9 από τους υπαλλήλους σας ενδέχεται να συμμετείχαν στη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα». «Ο οργανισμός «αρωγής» σας έχει πέσει επίσημα σε ένα νέο επίπεδο χαμηλής στάθμης και είναι καιρός ο κόσμος να δει το πραγματικό σας πρόσωπο».

.@UNRWA 9 of your employees might have participated in the largest massacre of Jews since the Holocaust.

And no, this isn’t evidence “fabricated” by us. This is straight from the @UN itself.

A UN investigation (yes, UN as in the the first two letters of UNRWA) has concluded…

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) August 5, 2024