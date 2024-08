«Τα γεννητικά του όργανα του στέρησαν την επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες» έγραψαν κάποιοι από τους πιο ευφάνταστους τίτλους πριν από τρεις ημέρες, όταν ο Anthony Ammirati έριξε τον πήχη του επί κοντώ με… τα γεννητικά του όργανα, με αποτέλεσμα να μην περάσει το απαραίτητο όριο για την πρόκριση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες των social media, σχολίασαν το «ατύχημά» του με επικές ατάκες.

French pole vaulter Anthony Ammirati fails to medal after his Male organs knocked the bar over.

Wow, even though he lost the game, in a way, he won his life.#OlympicGames #Olympia2024 pic.twitter.com/OgDTFGXJ1A

— Alistair Pallesen (@yzimng2) August 3, 2024