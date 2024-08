Η πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές Σέιχ Χασίνα φέρεται να παραιτήθηκε και να εγκατέλειψε τη χώρα λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων.

Η επί μακρόν ηγέτιδα της χώρας επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία, αφού πλήθη αγνόησαν την εθνική απαγόρευση κυκλοφορίας για να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό μέγαρο στη Ντάκα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

here we come. pic.twitter.com/sFloemjQPE

Prime Minister Sheikh Hasina has RESIGNED and left Dhaka for an undisclosed location.

Στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 300 άτομα.

Μετά από μια νύχτα φονικής βίας που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 100 ανθρώπους την Κυριακή, η ένταση παρέμεινε υψηλή, καθώς οι διαδηλωτές καλούσαν σε πορεία προς τη Ντάκα και ο στρατός ετοιμαζόταν να απευθυνθεί στο έθνος.

Μέχρι νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο, τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κλίμα στους δρόμους είχε μετατραπεί σε πανηγυρικό μετά τη διάδοση της είδησης για την αποχώρηση της Χασίνα.

Visuals of protestors allegedly storming Sheikh Hasina’s official residence in Bangladesh. Reminiscent of the images from Sri Lanka not too long ago #SheikhHasina pic.twitter.com/mzI3955sRV

