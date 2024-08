Περίπου 70.000 επιβάτες βρίσκονται στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, με πολλούς να προσπαθούν να προλάβουν τις τελευταίες πτήσεις να φύγουν από το Ισραήλ, καθώς πληθαίνει ο αριθμός των αεροπορικών εταιρειών που αναστέλλουν τις επιβατικές και εμπορικές πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ, λόγω των φόβων που προκαλεί η ολοένα κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται νέες ακυρώσεις πτήσεων και ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες του επιβατικού κοινού που εξυπηρετούνται από το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, η ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία Arkia ανακοίνωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει επιπλέον πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα μετ’ επιστροφής για αύριο και μεθαύριο, 2 και 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ακυρώσεις πτήσεων ή αλλαγές στο πτητικό πρόγραμμα των αεροδρομίων της Κύπρου, λόγω της κατάστασης στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε σήμερα η Μαρία Κουρούπη, διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της Hermes Airports.

United, Delta Airlines, and British Airways cancel all flights to Israel, citing fear of wider conflict.

Major American and British airlines have told passengers that flights to Ben Gurion International Airport (TLV) are canceled, amid spiraling tensions with Hamas, Hezbollah… pic.twitter.com/PvD6UUddoP

