«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, πριν εκλεγώ αντιπρόεδρος… ήμουν εκλεγμένη γενική εισαγγελέας. Πιστέψτε με όταν σας λέω πως γνωρίζω τύπους σαν τον Ντόναλντ Τραμπ και πως σε όλη μου τη ζωή είχα να κάνω με ανθρώπους σαν αυτόν», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις σε ομιλία της στην Ατλάντα στη Τζόρτζια.

Με αυτά τα λόγια, το πλήθος των 10.000 ατόμων άρχισε να ζητωκραυγάζει και να φωνάζει το γνωστό σύνθημα: «Lock him up».

Η Κάμαλα Χάρις αναφέρθηκε εκτενώς στις ποινικές καταδίκες του Ντόναλντ Τραμπ και στα ευρήματα της απάτης στις επιχειρήσεις του.

«Ως γενική εισαγγελέας, κυνήγησα τις μεγάλες τράπεζες της Wall Street υπεύθυνες για απάτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε ένοχος για απάτη», είπε η Χάρις. «Σε αυτήν την εκστρατεία, θα βάλω περήφανα το ιστορικό μου απέναντι σε κάθε μέρα του, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της μετανάστευσης».

Η Χάρις για υπόγειες σήραγγες στα σύνορα με την Καλιφόρνια και τη δίωξη διακινητών και δεσμεύτηκε να επαναφέρει το νομοσχέδιο για την ασφάλεια των συνόρων που επιβλήθηκε στο Κογκρέσο από τους Ρεπουμπλικάνους για να διατηρήσει το θέμα στην προεκλογική εκστρατεία.

Στην ομιλία της, η Χάρις προσπάθησε όχι μόνο να επιτεθεί στον αντίπαλό της, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να επικεντρωθεί εκ νέου σε κορυφαία ζητήματα ψηφοφόρων στην Τζόρτζια, όπως η οικονομία.

«Η οικοδόμηση της μεσαίας τάξης θα είναι καθοριστικός στόχος της προεδρίας μου», είπε. «Όταν η μεσαία τάξη μας είναι ισχυρή, η Αμερική είναι δυνατή. Για να διατηρήσουμε τη μεσαία τάξη μας ισχυρή, οι οικογένειες χρειάζονται ανακούφιση από το υψηλό κόστος ζωής, ώστε να έχουν την ευκαιρία να μην τα βγάλουν πέρα ​​αλλά να προχωρήσουν».

Building up the middle class will be a defining goal of my presidency. Because we know that when our middle class is strong, America is strong. pic.twitter.com/37bdzLihnT

Είπε ότι θα επιδιώξει τις αυξήσεις των τιμών και τις κρυφές χρεώσεις από τράπεζες και άλλες εταιρείες και θα εξασφαλίσει ότι εταιρικοί ιδιοκτήτες θα περιορίσουν τις άδικες αυξήσεις ενοικίων και θα περιορίσουν το κόστος συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

«Υπάρχουν σημάδια ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται» τον ανταγωνισμό, είπε. «Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι αποσύρθηκε από τη συζήτηση».

Επανέλαβε τον ισχυρισμό που έκανε η εκστρατεία της τις τελευταίες ημέρες ότι ο Τραμπ είναι «απλά παράξενος». «Ελπίζω ότι θα συμφωνήσει να με συναντήσει στη σκηνή του debate, γιατί όπως λέει και η παροιμία – αν έχεις κάτι να πεις, πες το κατάμουτρα», κατέληξε η αντιπρόεδρος, με το πλήθος από κάτω να την χειροκροτά.

Donald, I do hope you’ll reconsider meeting me on the debate stage.

Because, as the saying goes, if you’ve got something to say, say it to my face. pic.twitter.com/fkL9ZYOY3X

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 30, 2024