Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης κοντά σε κεντρικά στούντιο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai στη Ρώμη.

Εξερράγησαν αυτοκίνητα και εκκενώθηκαν τρεις πολυκατοικίες για προληπτικούς λόγους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής της Rai. Σε όλη την περιοχή Πράτι, στον λόφο Μόντε Μάριο, επιχειρούν πυροσβέστες και δυνάμεις της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

Σε πολύ μικρή απόσταση από τις φλόγες βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία των δικαστηρίων της ιταλικής πρωτεύουσας.

This is Rome. Just below Monte Mario. https://t.co/evNBPlLsCG

— 😷Miriam O’Callaghan (@mir_ocall) July 31, 2024