Μια πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε από τα νότια προάστια της Βηρυτού και πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή αυτή που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι το πλήγμα είχε ως στόχο έναν υψηλόβαθμο διοικητή της σιιτικής οργάνωσης, η τύχη του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Άλλη πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είπε ότι επρόκειτο για «ισραηλινό πλήγμα».

Initial report- the IDF carried out a targeted strike in Beirut, on the commander responsible for the murder of the children in Majdal Shams and the killing of numerous additional Israeli civilians. At the moment, there are no changes in the Home Front Command defensive… pic.twitter.com/ja9PRE0cZM

— Israel Defense Forces (@IDF) July 30, 2024