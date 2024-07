Είναι ιστορικός, αναλυτής και δεν του έχει βγει τυχαία το παρατσούκλι… Νοστράδαμος.

Από τη δεκαετία του 1980, ο Άλαν Λίχτμαν κατορθώνει να προβλέπει το εκλογικό αποτέλεσμα στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, μήνες πριν αυτές γίνουν.

Ο Λίχτμαν είναι ιστορικός και ήταν από τους ελάχιστους αναλυτές που προέβλεψε την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Ο τρόπος του Λίχτμαν μετρά τους παράγοντες σε σχέση με το ποιοι βρίσκονται σήμερα στον Λευκό Οίκο, οι οποίοι αυτή την στιγμή είναι οι Δημοκρατικοί.

Είπε ότι θα κάνει την επίσημη πρόβλεψή του για τις εκλογές τον επόμενο μήνα, αλλά η Χάρις έχει την πλειοψηφία των «κλειδιών του» που τείνουν υπέρ της για να κερδίσει.

«Σκοπεύω να κάνω την επίσημη πρόβλεψή μου τον Αύγουστο μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών», έγραψε ο Λιχτμαν στο X. «Δείτε την εκτίμησή μου παρακάτω στο 13 Keys Tracker για το πού βρίσκονται τα Keys ΤΩΡΑ».

Who Is #AllanLichtman ? ‘Polling Nostradamus’ Gives Update On 2024 Electionshttps://t.co/F0dnTcsPIQ

— TIMES NOW (@TimesNow) July 30, 2024